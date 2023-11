Skoro pa 007: Glumci koji su bili blizu, ali ipak nisu postali James Bond

Podijeli :

Ezequiel BECERRA / AFP

Nakon što je prvi put prilagođen u dugometražni film s Dr. No iz 1962., James Bond je postao sastavni dio popularne kulture. S 25 filmova u seriji i šest glumaca koji su do sada igrali agenta 007, franšiza je pružila mnogo značajnih trenutaka. Značajan je i velik broj glumaca koji su gotovo postali popularni agent...

Potraga za pravim Bondom dovela je do toga da su mnogi poznati glumci gotovo osigurali ugovor prije nego što ih je niz različitih čimbenika spriječio da to učine. Far Out Magazine je izdvojio deset glumaca koji su gotovo postali James Bond:

Adam West

Bilo je razumno da se legendarni Adam West, koji je igrao Batmana u popularnoj seriji i filmu iz 1966. godine, poveže s likom Jamesa Bonda, s obzirom da postoje paralele u osobnosti tih likova.

Westov kolega iz Batmana, Burt Ward, koji je igrao njegovog pomoćnika Robina, tvrdio je da je West odbio ulogu iz istog razloga kao i Clint Eastwood; smatrao je da bi Jamesa Bonda trebao igrati britanski glumac.

Cary Grant

Poznat po suradnji s istaknutim redateljem Alfredom Hitchcockom u filmovima To Catch a Thief iz 1955. i North By Northwest iz 1959., gdje je igrao elegantne muške likove, ranih 1960-ih godina je zamijećen od strane Terrencea Younga, režisera filma Dr. No, koji ga je kontaktirao u vezi uloge agenta 007.

Grant je prvotno prihvatio posao, ali želio je snimiti samo jedan film jer je već imao 58 godina, što znači da nije mogao potpisati ugovor za više filmova kao njegovi mlađi kolege. Producenti su odabrali Seana Conneryja, koji je potom odigrao sedam nastavaka.

Christian Bale

Prema producentici Barbari Broccoli, Christian Bale je praktički imao posao, ali nije pokazao nikakav interes za priliku koju bi mnogi drugi sigurno rado prihvatili. Rekla je da je Bale tvrdio da 007 predstavlja svaki odvratni stereotip o Engleskoj i britanskim glumcima.

“Već sam glumio serijskog ubojicu”, navodno je rekao, referirajući se na lik Patricka Batemana iz filma American Psycho.

Clint Eastwood

Clint Eastwood je vjerovao da bi James Bond trebao biti Britanac te zbog svoje odluke nije zažalio. Godinama kasnije, prisjetio se: “Moj odvjetnik je zastupao Broccolije [koji produciraju franšizu Bonda], i rekao je da bi oni voljeli da utjelovim lik Jamesa Bonda, ali meni je to tuđi posao. To je Seanova stvar, nije mi se činilo ispravnim da to radim.”

Hugh Jackman

Hugh Jackman nije mogao preuzeti ulogu zbog obaveza koje je imao kao Wolverine i činjenice da nije mogao utjecati na smjer u kojem je franšiza krenula.

“Jednostavno sam tada osjećao da su scenariji postali tako nevjerojatni i ludi, i mislio sam da bi trebali postati grublji i stvarniji. Također me brinulo da između Bonda i X-Mena nikada ne bi imao vremena raditi različite stvari”, rekao je.

Liam Neeson

Iako mu službena ponuda nije stigla, primio je simpatije od casting redatelja, no izjavio je da bi prihvaćanje uloge značilo da ne bi mogao stupiti u brak sa svojom tadašnjom partnericom, Natashom Richardson.

Michael Caine

Navodno, Caine je bio razmatran za ulogu agenta 007 nakon što je završio mandat njegovog prijatelja Conneryja, s obzirom na to da je već pokazao svoje sposobnosti kao filmski špijun i zavodnik. Međutim, Caine je kasnije tvrdio da je bio previše “običan” da bi igrao Jamesa Bonda, izjavivši: “Uvijek sam bio puno običniji. Bond je bio glamurozno, maštovito stvorenje. Ja sam uvijek igrao stvarne ljude.”

Mel Gibson

Kao zvijezda nasilnih filmova poput serijala Mad Max i filma Braveheart, nema sumnje da bi kontroverzni glumac Mel Gibson unio dovoljno odlučnosti u ulogu Jamesa Bonda. Prilika da igra Bonda pojavila se kada je Gibson još uvijek bio relativno novo lice, a Roger Moore je razmatrao prestanak nakon filma For Your Eyes Only iz 1981. godine. Kako je Moore razmišljao o povlačenju iz uloge, koja je započela filmom Live and Let Die iz 1973., producent Albert R. Broccoli započeo je potragu za njegovim nasljednikom, što ga je dovelo do zvijezde Mad Maxa.

Međutim, Gibson tvrdi da je odbio ulogu nakon što je vidio da je Sean Connery bio “zaglavljen” u njoj tako dugo.

Ralph Fiennes