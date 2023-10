Slavna glumica otkrila čemu joj služi kipić Oscara: “Savršeno funkcionira”

Podijeli :

Američka glumica Gwyneth Paltrow je u intervjuu za časopis Vogue, odgovarajući na 73 pitanja, među ostalim otkrila i gdje je u svojoj američkoj vili odložila zlatni kipić, Oscara koji je osvojila 1998. za ulogu u filmu 'Shakespeare in love'.

U video snimci glumica vodi gledatelje kroz velik i raskošan cvjetnjak i povrtnjak oko svojega doma u Amagansettu u državi New York, na južnoj obali Long Islanda.

Snimatelj se u jednom trenutku zaustavlja i zumira zlatni kipić, nagradu Oscar. Čuje se kako govori: “Kakva lijepa Akademijina nagrada.”

Na to mu Gwyneth uz smijeh odgovara: “Stoper za moja vrata, savršeno funkcionira.”

Kad su sjeli u vrt glumica je priznala da bi od svoje 19-godišnje kćeri Apple Martin “posudila” kratke traper hlačice, dodavši da i Apple može uzeti što hoće iz njezina ormara.

Otkrila je i koja joj je najdraža pjesma grupe Coldplay. Rekla je da je to “Live Is For Living”, a potom otpjevala dio pjesme.

Iz braka s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom, danas bivšim suprugom, osim kćeri Apple ima i 17-godišnjeg sina Mosesa.

Među ostalim, glumica je pred kamerama otkrila da je jedini vlastiti film koji bi danas pogledala u cijelosti “Emma” iz 1996.

