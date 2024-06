Umrla francuska pop ikona Francoise Hardy

Podijeli :

AFP

Françoise Hardy, francuska kantautorica čiji su je melankolični glas, senzualna ljepota i smisao za stil učinili međunarodnom senzacijom u tinejdžerskim godinama, zadivivši modne dizajnere i slavne glazbenike kao što su Bob Dylan i David Bowie, umrla je u dobi od 80 godina.

Vijest o smrti pop ikone objavio je njezin sin, pjevač i gitarist Thomas DuTronc, na Instagramu u srijedu. Bolovala je od karcinoma koji joj je dijagnosticiran još 2004.

Poznata po svojim melankoličnim baladama, simbolizirala je francuski Yé-yé pop pokret, tako nazvan zbog svog naginjanja engleskoj glazbi.

Među njezine najpoznatije pjesme spadaju Tous les garçons et les filles), Comment te dire adieu i Mon amie la rose.

Najveći britanski hit bio joj je All Over The World, verzija njezine pjesme Dans le monde entier na engleskom jeziku, koja je u lipnju 1965. dosegnulaa 16. mjesto na top ljestvici.

Hardy je rođena u Parizu pod nacističkom okupacijom 1944. godine, a odgojila ju je majka. Kao i mnoge djevojke u to vrijeme, odrastala je slušajući Elvisa Presleyja, Cliffa Richarda i druge američke i britanske zvijezde na Radio Luksemburgu, a sa samo 17 godina potpisala je svoj prvi diskografski ugovor.

Glazbeni proboj imala je 1962. s jednostavnom, tužnom pjesmom, Tous les garçons et les filles, kada je pjevala o svim dječacima i djevojčicama kako hodaju ruku pod ruku, dok je ona “hodala sama ulicama”. Bio je instant hit u Francuskoj a probio se i na ljestvice u Velikoj Britaniji.

Njezin stil je osvojio modne dizajnere, postavši model za Yvesa Saint Laurenta i Paca Rabannea, koji su za nju dizajnirali minihaljinu od zlatnih pločica.

Frontmen Rolling Stonesa Mick Jagger jednom ju je nazvao “idealnom ženom”, dok joj je legendarni Bob Dylan napisao nekoliko ljubavnih pisama, a posvetio joj je i pjesmu na poleđini svog albuma Another Side of Bob Dylan iz 1964. godine.

David Bowie je pak rekao da je u nju bio “vrlo strastveno zaljubljen na daljinu”, dok se kultni, prerano preminuli kantautor Nick Drake, zbog nje nakratko i preselio u Pariz.

Tijekom karijere surađivala je s nizom umjetnika, uključujući Blur i Iggyja Popa.

Hardy je također bila glumica – pojavljivala se u filmovima redatelja kao što su Jean-Luc Godard, Roger Vadim i John Frankenheimer.

Bavila se i pisanjem fikcije i publicistike. Među temama o kojima je pisala bila je i astrologija prema kojoj je razvila ljubav tijekom 1970-ih.

Bila je udana jednom, za pjevača Jacquesa Dutronca, s kojim je dobila sina Thomasa. Razveli su se krajem osamdesetih, ali ona je bivšeg supruga često nazivala ljubavlju svog života.

Karijera joj je trajala više od pet desetljeća, tijekom kojih je objavila gotovo 30 albuma. Njezin posljednji album, Personne D’Autre objavljen je 2018.

Rolling Stone ju je stavio na 162. mjesto na svojoj listi 200 najvećih pjevačica svih vremena u 2023. godini.

Među onima koji su joj odali počast nakon vijesti o njezinoj smrti bila je francuska ministrica kulture Rachida Dati, koja je na društvenim mrežama napisala: “Kako se oprostiti od nje? Vječna Françoise Hardy, legenda francuske pjesme, koja je kroz svoju osjetljivost i melodije ušla u srce cijele zemlje.”

