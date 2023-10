Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Osoba postiže rezultate, napreduje u poslovnom ili privatnom smislu, ali kada je trenutak za samohvalu, zadovoljstvo i ponos oko vlastitog uspjeha, dolazi do problema. Osoba se smatra ‘varalicom’, sumnja u samu sebe kada postigne neki rezultat i strahuje da će biti razotkrivena. Ovo može biti znak sindroma varalice ili uljeza, odnosno imposter sindroma. Javlja se sumnja u sebe i strah da će vas netko ‘razotkriti’ kao i vašu ‘prevaru’.

Umjesto da osjećate ponos i zadovoljstvo svojim rezultatom i uspjehom koji ste postigli, osjećate neugodu, tjeskobu i zabrinutost. Osobe koje pate od sindroma varalice sebe ne mogu percipirati kao uspješne, već se konstantno propituju što su pogriješili, propituju svoje postupke i znanje te se sabotiraju.

Što uzrokuje sindrom varalice?

Ovaj se sindrom često zamjenjuje s manjkom samopouzdanja. Iako je manjak samopouzdanja jedan od uzroka koji vodi prema sindromu varalice, ne radi se isključivo samo o tome. Postoje i drugi čimbenici koji oblikuju ovaj sindrom.

Ključni čimbenici za razvoj sindroma varalice su nisko samopoštovanje (što nije isto kao i nisko samopouzdanje) i negativna slika o samom sebi. Ove dvije komponente usađuju se kod djece do otprilike osme godine života. Na temelju toga što djeca čuju i doživljavaju stvaraju sliku o sebi koji prenose i u svoju odraslu dob.

Iako će ta osoba napredovati, najprije na obrazovnom putu, a onda i poslovnom, o sebi neće imati pozitivno mišljenje. Uvijek će misliti da joj nedostaje još znanja i još vještina da napravi nešto veliko i smatra da, ako prije toga nešto pokuša napraviti, da će ispasti varalica i da će ljudi to shvatiti.

Simptomi sindroma varalice

Osim stvari koje smo već naveli, sindrom varalice možete prepoznati i prema sljedećim stvarima:

– pripisujete svoj uspjeh pukoj sreći, karizmatičnosti i povezanosti s bitnim ljudima umjesto svojim sposobnostima

– vjerujete da ste zavarali druge na način da misle da ste više vješti nego što vi sami mislite da jeste

– imate intenzivne i detaljne pripreme prije samog odrađivanja zadatka, čak malo i pretjerujete u tome

– osjećate se anksiozno prije svakog zahtjevnijeg zadatka

– prije svakog zadataka sumnjate u sebe i vjerujete da nećete uspjeti (stoga se toliko i pripremate unaprijed da spriječite ‘propast’)

– osjećaj olakšanja nakon uspješno izvršenog zadatka, ali ne i ponosa na sebe

– preuzimanje previše obaveza na sebe

– pretjerano pomaganje drugima

– osjećaj da ne smijete pogriješiti

– mislite da ‘ne zaslužujete’ svoje radno mjesto

– uzimate previše dodatnih edukacija i radionica koji vam trebaju pomoći da budete bolji, ali uvijek mislite da vam je potrebna još jedna i tako u krug

Obrasci ponašanja kod sindroma varlice

Uz očite simptome, sindrom varalice veže se uz određene druge obrasce ponašanja.

Tako, na primjer, osobe koje su perfekcionisti pred sebe stavljaju nerealne ciljeve. Samim time njihov perfekcionizam može dovesti do sindroma varalice jer će uvijek misliti da nisu dovoljno dobri u tome što rade.

Nadalje, radoholičari koji neprekidno rade na sebi u poslovnom smislu skloniji su za sebe misliti da su ‘lažni’, odnosno varalice. Uz to, osobe koje su prirodno nadarene za neke stvari smatraju kako im za to za što imaju dara ne treba više vremena, uputa ili savjeta drugih kako bi savladali određeni posao, već tada osjećaju sram koji može dovesti do sindroma varalice.

Dijagnoza i liječenje sindroma varalice

Sindrom varalice se pojavljuje češće kod žena nego kod muškaraca. Za žene je taj postotak 80, a za muškarce 40 posto. Prvi je korak da si priznate da imate problem, a zatim pokušate uvidjeti što vas točno muči. Neće svaka osoba koja ima sindrom varalice imati iste obrasce ponašanja kao niti istu psihološku podlogu.

No, ako vjerujete da imate nisko samopoštovanje i negativnu sliku o sebi, ako nižete uspjehe, ali se istima ne možete veseliti, onda je ključno da potražite stručnu medicinsku pomoć. Ako i dalje niste sigurni da možda patite od sindroma varalice, budite iskreni i priznajte govorite li sljedeće izraze sami sebi nakon nekog uspjeha: 1. Samo sam imao sreće, idući put mi to neće proći. 2. Nisam dovoljno dobar za ovu poziciju. 3. Samo je pitanje vremena kada će svi shvatiti da ja zapravo ništa ne znam. 4. Tvrtka mi je sada u plusu, ali to ništa ne znači, sutra mogu propasti, možda je najbolje da odustanem od svega. 5. Ne mogu vjerovati da su mene izabrali za dobitnika nagrade, očito su drugi bili puno gori od mene, to ne znači da sam ja natprosječno dobar.

Terapija i rad na sebi ključni su za svladavanje sindroma varalice, ali prve korake osoba može napraviti i sama tako da se pohvali za prvo manje, a onda za veće stvari.

Ako nakon toga vidite pomak, krenite s većim stvarima.

Sindrom varalice barem jednom u životu doživi oko 70 posto ljudi u cijelom svijetu. Što znači da on nije trajan, već može biti da se radi samo o određenom periodu u vašem životu iz kojega se možete izvući, ali samo ako reagirate pravilno i na vrijeme.

Treba prepoznati simptome ovog problema i na vrijeme potražiti pomoć.

