Što se može dogoditi ako nikad ne čistite perilicu posuđa?

Pixabay / Ilustracija

Tko je god živio bez perilice posuđa pa nabavio jednu, zna koliko olakšava život. Posebno nakon nekog brojnijeg druženja i veće količine suđa koje se pritom nagomila. Ali, ono što ona ne može jest čistiti se sama.

Dakle, niste potpuno oslobođeni brige od pranja suđa, barem indirektno. Sva ta nečistoća koja se prikuplja sa svakim pranjem posuđa čarobno ne nestaje, potrebno je zasukati rukave pa riješiti taj “prljavi problem” samostalno.

Primjerice, potpuno je normalno čistiti sudoper, pećnicu, hladnjak, mikrovalnu… Na taj način treba pristupati i perilici posuđa. Nije to neka muka, dovoljno je jednom mjesečno isprazniti filter, odvod i prebrisati njenu unutrašnjost prema uputama proizvođača.

Za to je potrebno malo octa ili sode bikarbone, a oni “profesionalniji” mogu kupiti neko posebno sredstvo za pranje. I sve što treba jest prebrisati je ili eventualno ostrugati starom četkicom za zube ili malo grubljom krpicom.

Zašto je to bitno? Iz higijenskih i zdravstvenih razloga. Kao sa svim kućanskim aparatima, nečistoća dovodi do neugodnih mirisa, ali i do njenog nakupljanja na posuđe, kao što bi nečista pećnica utjecala na hranu. Te nečistoće koje ostaju na posuđu kasnije se mogu pomiješati s hranom i tad nastaju problemi.

Nečistoća može dovesti do pojave gljivica, vlage i plijesni, što pak može uzrokovati alergijske reakcije, želučane, crijevne i druge probleme.

Stoga, kad već perilica štedi sate i sate ručnog pranja posuđa, izdvojite koju minutu kako biste je jednom mjesečno očistili. Zbog svog zdravlja ako ni zbog čega drugog.

