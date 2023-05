Nova promjena vremena popodne!

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vremenska situacija nad Europom slabo se mijenja. Nad sjevernom i srednjom Europom dominantan je utjecaj anticiklone čije se središte nalazi između Velike Britanije i Grenlanda, a nad Sredozemljem je utjecaj niskog tlaka s sjeverne Afrike. Nad istokom Skandinavije je ciklona koja zaustavlja zapadnu mlaznu struju usmjerava ju prema jugu te donosi suhi hladan zrak sa sjevera nad europsko kopno. Nad našim krajevima visinsko strujanje je istočnog smjera i donosi nestabilan vlažan zrak s Egejskog i Crnog mora nad naše krajeve.

U takvoj meteorološkoj situaciji kad nestabilan zrak prodire s istoka prognoziramo jak dnevni razvoj grmljavinske naoblake s obilnim pljuskovima, a lokalno su moguće bujične poplave u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak uz grmljavinske nepogode na mahove pojačan. Dnevne temperature malo niže zbog priljeva hladnijeg zraka s istoka.

Danas, nakon razmjerno toplog jutra, na Jadranu su noćne temperature bile oko 20, a u unutrašnjosti oko 15, prognoziramo poslijepodne promjenu vremena. Nakon sunčanog prijepodneva, poslijepodne naoblačenje s istoka. Uz kišu i pljuskove s grmljavinom najprije u Slavoniji i Baranji i na južnom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 21 do 25, a uz obalu i na otocima između 26 i 28 °C.

Sutra, u utorak, promjenljivo oblačno, jak razvoj naoblake poslijepodne uz pljuskove s grmljavinom, i to, opet izraženije, u istočnim krajevima unutrašnjosti i na srednjem i južnom Jadranu. Najniže jutranje temperature zraka u unutrašnjosti od 10 do 15 , a na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevne temperature u kopnenim krajevima od 20 do 25 na kopnu, a na Jadranu od 24 do 27 °C.

U nastavku tjedna promjene vremena i dalje dolaze s istoka u istočnom strujanaju pa prognoziramo nestabilno vrijeme s poslijepodnevnim pljuskovima – red kiše red sunca s tim da će više kiše biti u istočnim krajevima unutrašnjosti i na jugu Dalmacije.

