Dječja pjesmica “Ringe, ringe, raja” krije vrlo jezivu poruku

Pjesmica "Ringe, ringe, raja" se u 17. stoljeću u Londonu odnosilo na kugu, opaku bolest koja je odnosila živote. Međutim, pjesma je nastala puno prije toga.

“Ringe, ringe raja, doš’o čika Paja…” pjesma je koju je skoro svako od nas pjevao kad je bio mali. Igrali smo se s njom, “zakucavali”, smijali… mnogi je i danas pjevaju svojoj djeci, no istina iza nje sve je samo ne fikcija.

Iako se već neko vrijeme pjeva u izmijenjenoj verziji, original je izrazito mračan i bizaran.

“Ring” na engleskom znači prsten ili krug, a prvi stih u originalu na engleskom “Ring of Roses” označava prve simptome kuge – crvene kolutove na koži.

Izvorno, pjesmica izgleda ovako:

“Ring-a-ring o’ roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down.

Cows in the meadows Eating buttercups A-tishoo! A-tishoo! We all jump up.”

U prijevodu:

“Napravi krug od ruža, Džepove napuni cvijećem, A-pćih! A-pćih! Svi padamo.

Krave na livadi jedu ljutiće! A-pćih! Svi skačemo!”

Dakle, u engleskoj verziji se ne spominju čika Paja, jaja, jasle i čučanje.

Radi se o opakoj bolesti koja kosi djecu pred sobom. Zato tekst kaže: prsten od ruža, pun džep buketa, a-pćih, svi padamo…

