Tajna s dna jezera: Otok koji još uvijek čuva uspomenu na tužnu legendu

Iz najstarijeg slovenskog dvorca pruža se prekrasan pogled na otok s crkvom u koju ljudi dolaze zvoniti za ispunjenje želja...

Čarolija Bleda krije se dvjestotinjak kilometara sjeverozapadno od Zagreba i 50 kilometara od Ljubljane, u prekrasnoj prirodi za koju su ponajviše zaslužne Julijske Alpe, piše Punkufer.hr.

Gradić u Gorenjskoj živi u svako doba godine, većinom od turizma. Sadržaja ima ponajviše za one koji su zainteresirani za duge šetnje, trčanje, planinarenje, vožnju biciklom, istraživanje kulture i prirodnih ljepota i fine hrane. Kad je riječ o specijalitetima, ako volite kolače, provjerite može li kremšnita biti finija i kremastija od samoborske.

Jedna od prvih atrakcija koju ćete primijetiti na Bledu je vožnja čamcem do jedinog slovenskog otoka koji se nalazi usred Bledskog jezera. Do crkve Uznesenja, turisti mogu iznajmiti čamac na vesla, koji podsjeća na venecijanske gondole. Starta se ispod hotela Park, u Mlinu i ispred Veslačkog centra. Ovisno o mjestu polaska, do otoka je potrebno 10-30 minuta. Posjetite crkvu i zazvonite i tako, prema legendi, ispunite svoju želju.

Tužna legenda

Legenda govori o mladoj udovici Polikseni koja je, neutješna zbog gubitka muža, skupila sve svoje zlato i srebro i dala ga za izradu zvona. Tijekom prijenosa zvona na otok, brod je zahvatilo nevrijeme i zvono je potonulo. Nakon njezine smrti papa je na otok poslao novo zvono koje je i danas u uporabi. Legenda kaže da se staro zvono i danas čuje iz dubine jezera u mirnim i tihim noćima.

Meka za fotografe

Jedna od najjednostavnijih aktivnosti izazvat će mir i čuđenje u vama.

U šetnji oko jezera proći ćete dugom uređenom stazom, a po želji možete iznajmiti i kočiju ili bicikl. Sva tri vidikovca na Bledu: Mala Osojnica, Velika Osojnica i Ojstrica su meke za fotografe. Kako biste uživali u prekrasnim vidicima, pripremite se na malo teži uspon, prilično strm. Primjerice, Mala Osojnica nalazi se na 670 m, a staza do vrha je uzbudljiva i zavojita, s nekim umjereno opasnim dijelovima. Ali svaki korak se isplati jer pogled oduzima dah.

Bledski dvorac

Još jedno mjesto pruža savršen pogled na jezero, a to je Bledski dvorac. Popnite se na visoku stijenu i istražite najstariji slavenski dvorac – unutra možete pronaći različite sadržaje iz svih aspekata dvorskog života. Kapelica, kovačnica, tiskara s replikom Gutenbergovog stroja, vinski podrum, vidikovac, suvenirnica, trgovina proizvodima od meda i muzej s informacijama.

