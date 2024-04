Pet znakova po kojima odmah možete prepoznati pasivno-agresivnu osobu

Podijeli :

Većina nas može lako prepoznati otvoreno agresivnu osobu koja voli kritizirati, omalovažava ili vrijeđa, ali to može biti malo teže kada je u pitanju netko tko je pasivno-agresivan. To je zbog toga što ovo ponašanje podrazumijeva prikrivenu agresivnost, odnosno ima efekt na vas iako niste u potpunosti sigurni zašto.

Ukoliko vam se jednom dogodi da imate osjećaj da nešto nije u redu, to može biti slučajnost, ali, ukoliko se to ponavlja, mnogo je vjerojatnije da je u pitanju pasivna agresija. Ona se ogleda u indirektnom izražavanju neprijateljskog stava kroz suptilne uvrede, tvrdoglavost ili namjerno neispunjavanje zadanih obveza. Ponekad je teško shvatiti da je došlo do ovog ponašanja, zato vam predstavljamo pet znakova koji će vam pomoći da odmah prepoznate pasivno-agresivnu osobu, prenosi City Magazine.

1. Tretman šutnjom

U svom najtipičnijem obliku, ovo ponašanje podrazumijeva ignoriranje druge osobe, odbijanje da odgovorite na njena pitanja, ili potpuno poricanje njenog prisustva. To ponašanje je čak više eksplicitno nego pasivno-agresivno, ali postoje i manje očigledni oblici.

Primjerice, netko od kolega vam se možda neće javiti u prolazu, što može biti slučajno ili namjerno. Ukoliko se ponavlja više puta i događa se i tijekom sastanaka ili drugih zajedničkih aktivnosti, moguće je da ova osoba namjerno ignorira vaše komentare ili prisustvo. Međutim, treba biti oprezan jer se to ne može utvrditi definitivno, piše Your Tango.

2. Suptilne uvrede

Svima je jasno kada nas netko otvoreno vrijeđa, ali prikrivene uvrede mogu biti mnogo kompliciranije ili podmuklije. Netko se pravi da vam je dao kompliment, a u stvari je to prikrivena uvreda. Primjerice, vaš izvještaj je pohvaljen, ali vam je rečeno da je “skoro pa kao od nekog vašeg kolege ili kolegice“. Ili se može nadovezati na nešto što smatra vašom slabijom tačkom, primjerice tako što će više puta spominjati fakultet koji ste završili kao znak ga smatra neadekvatnim ili nedovoljno kvalitetnim.

3. Mrzovoljnost

Neugodno je biti u okolini ljudi koji su namršteni, nervozni ili nestabilni, a još više kada oni to čine suptilno. Primjerice, netko će vam odgovoriti na komentar ili pitanje mrzovoljno, neće se osmijehivati čak ni kada se ostali smiju i naprosto će “mračiti“ prostoriju. Ovakvi ljudi se često žale na mnoge stvari i ljude i zbog njih se drugi mogu osjećati loše jer ne znaju šta točno nije u redu i što je dovelo do toga.

4. Tvrdoglavost

Tvrdoglavost može biti dobra osobina koja vam pomaže da se borite za sebe i ustrajete na putu do nekog cilja, odnosno predstavljati upornost. Međutim, postoje ljudi koji koriste svoju tvrdoglavnost samo kako bi nekog kaznili ili živcirali, bez pretjeranog razloga za to. Oni će braniti svoje stajalište pravim argumentima, ali cilj im je da vas naživciraju i natjeraju da odustanete od svoje namjere.

5. Neostvarivanje obveza

Ovo je ponašanje koje kod djece ne iznenađuje toliko, jer im je naprosto u prirodi, ali kod odraslih ipak ima druge konotacije. Takvi ljudi skoro uvijek pronađu način da ne završe ono što je njihova obveza, obično prebace odgovornost na nekog drugog ili prosto preuzmu zadatak i ne završe ga na vrijeme. Može se dogoditi da je to rezultat stresa ili preopterećenosti, ali kada se često ponavlja bez nekih očiglednih vanjskih faktora – ovo je vrlo vjerojatno jedna forma pasivne agresije.

Kako se nositi s ovakvim ljudima?

Pasivno-agresivno ponašanje može se vidjeti na poslu, među prijateljima, pa čak i u obiteljskom okruženju i mnogi su razlozi za to – ljubomora, zavist, problemi s mentalnim zdravljem ili lijekovi koji imaju ovu nuspojavu. Te osobe uglavnom znaju da se ponašaju na ovaj način, tako da nije baš najbolje rješenje da im kažete da prestanu s tim.

Umjesto toga, probajte ih ignorirati, jer bi mogli prestati ukoliko uvide da to nema efekt na vas, odnosno da ne reagirate na provokacije. Ako vam baš smeta i nemoguće je ignorirati ih, probajte držati distancu koliko god je to moguće. Na kraju, neka svaka vaša interakcija s takvom osobom bude što kraća i konkretnija, kako ona ne bi imala šanse naživcirati vas.

