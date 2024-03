Dobili ste ovakve mailove? Budite oprezni, moguće je da je u pitanju prevara

Podijeli :

Kako prepoznati koji e-mail od nepoznatog pošitalja je prijevara? Nekoliko je tema/naslova e-maila koji bi vam trebali upaliti alarm. Vidite li jedan od njih, odmah označite kao spam.

Your delivery was unsuccessful (Vaša dostava nije uspjela)

Kućne dostave za online narudžbe danas su češće nego ikad, ali to znači da smo više navikli na obavijesti o propuštenim narudžbama. Prevaranti vole koristiti ovu liniju jer se može činiti osobnom svakome tko redovito kupuje preko interneta.

Gdje je kvaka? Traže novac, a to neće raditi nijedna dostavna služba prije ponovne dostave. Brišite odmah, piše Komando.

Action required: Your Payment Was Declined (Potrebna radnja: Vaša uplata je odbijena)

Prevarantima treba razlog da privuku vašu pozornost i, što je još važnije, da vas navedu da nešto učinite. To bi moglo biti jednostavno poput klika na vezu ili posjeta web stranici. Odbijena plaćanja nisu uobičajena, ali je nešto što trebate poduzeti ako je to istina.

Vjerojatno nije, ali ako ste u nedoumici, posjetite web stranicu ili izravno davatelja usluga plaćanja.

RE: ….

To je staro, ali “zlatna” prijevara. Započinjanje predmeta e-pošte s prefiksom “Re:” sugerira da ste već bili u komunikaciji s tom osobom i da ona samo nastavlja razgovor.

Ali niste. Dobro pazite koja je tema i nemojte nastavljati izmišljen razgovor koliko god vas zanimalo.

Obračun plaća je odgođen

Nitko ne voli da mu kasne plaće, a svako kašnjenje može biti više od gnjavaže za svakoga tko živi od plaće do plaće. Prevaranti se oslanjaju na taj strah s ovom prijevarom.

Osim ako vas vaš šef obično ne kontaktira putem e-pošte kada postoji problem vezan uz plaćanje, klonite se toga.

Dropbox: Document shared with you

Ovaj je posebno podmukao jer je dijeljenje dokumenata putem usluge u oblaku uobičajeno. Ove e-poruke također mogu izgledati legitimne, što ih čini teško uočljivim. Uvijek zadržite pokazivač miša iznad bilo kojeg gumba ili veze prije klika da biste provjerili URL u donjem kutu prozora preglednika.

Još bolje, pitajte osobu koja tvrdi da s vama dijeli vezu je li legitimna prije nego što kliknete.

Obavijest poštom: imate 5 šifriranih poruka

Možete, ali velike su šanse da nećete. Gmail ne strukturira e-poštu na ovaj način. Outlook to ne čini, kao ni Yahoo. Nećete dobiti e-poruku koja vam govori da imate e-poštu osim ako vaša organizacija nema određeni sigurnosni alat za upravljanje njima. Provjerite sa svojim IT upraviteljem ili izbrišite ovaj bez nadzora. To je lažno.

Kako prijevare funkcioniraju: dobivate e-poruku u kojoj se tvrdi da imate pravo na desetke tisuća dolara. Morate kliknuti vezu ili nazvati broj da biste dobili naknadu. Ali oprez! Klikom na vezu možete zaraziti vaš uređaj zlonamjernim softverom, izlažući vas opasnosti od krađe identiteta.

U drugim verzijama prijevare, lopovi tvrde da trebate platiti naknadu unaprijed kako bi mogli pokrenuti vaš slučaj. Ako im platite, nastavit će tražiti više “pristojbi za prijavu” sve dok ne postanete sumnjičavi. Čim shvatite prijevaru, prevarant će nestati s vašim podacima i novcem.

Kako izbjeći prijevare e-poštom

Osim uočavanja sumnjivih naslova, postoje i druge mjere opreza koje možete poduzeti kako biste bili sigurni. Evo nekoliko ideja.

Zaštitite svoje podatke – nikada nemojte davati osobne podatke ako ne znate pošiljatelja SMS-a ili e-pošte ili ne možete potvrditi njegov identitet. Kriminalci trebaju samo vaše ime, adresu e-pošte i broj telefona da bi vas prevarili.

Uvijek koristi 2FA – koristite dvofaktorsku provjeru autentičnosti (2FA) za bolju sigurnost kad god je dostupna.

Izbjegavajte poveznice i privitke – nemojte klikati na poveznice ili privitke koje primite u neželjenoj e-pošti. Mogu biti zlonamjerni, zaraziti vaš uređaj zlonamjernim softverom i/ili ukrasti osjetljive informacije.

Koristite jake, jedinstvene lozinke – imajte jedinstvene lozinke za svaki online račun. Na taj način, ako je jedan račun probijen, to ne dovodi druge u opasnost.

Antivirusni program je vitalan – uvijek imajte pouzdani antivirusni program ažuriran i pokrenut na svim vašim uređajima.

