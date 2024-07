Mrežom kruže nove glasine: Evo što možemo očekivati od najjeftinijeg iPhonea

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Službenih informacija nema, no prema postojećim informacijama, ovaj bi se uređaj u prodaji trebao pojaviti sljedećeg proljeća.

Iako se jedno vrijeme činilo kako će Apple odustati od razvoja jeftinijeg modela iPhonea, čini se kako su u toj kompaniji promijenili mišljenje te su se odlučili ipak predstaviti četvrtu generaciju modela SE.

Upozorenje korisnicima iPhonea nakon hakerskog napada

Prema prijašnjim informacijama, taj bi model trebao biti baziran na modelu iPhone 14 iz 2022. godine sa 6,1-inčnim ekranom te da će ga pokretati čipset A16 Bionic, piše Zimo.

Također, ovo bi trebao biti i prvi model iz serije SE koji će imati OLED ekran, Dynamic Island te FaceID.

Model SE 4 trebao bi imati i USB-C utor, a spominje se i akcijska tipka sa strane uređaja.

No posljednje informacije govori kako bi Apple za SE4 mogao koristiti isti proizvodni proces za stražnji dio telefona kao i za nadolazeći telefon iPhone 16 koji će predstaviti u rujnu.

Do sada se govorilo kako bi jeftiniji iPhone mogao imati samo jednu kameru sa stražnje strane, no nove bi informacije mogle ukazati na to da bi, kao i novi model iPhone, mogao imati dvije kamere (široka i ultraširoka) koje će na stražnjoj strani biti smještene vertikalno.

S druge strane, to bi samo moglo značiti da će novi jeftiniji iPhone zadržati jednu kameru kao i prijašnji modeli, dok će se ispod te kamere, umjesto još jednog senzora, nalaziti – bljeskalica.

Na mreži su već objavljene neke fotografije kako bi takva pozadina iPhonea trebala izgledati, no što konkretno kompanija priprema nećemo saznati prije sljedećeg proljeća, kada bi navodno trebali predstaviti iPhone SE 4.

Znate li da tipke za glasnoću na iPhoneu imaju skrivene značajke? Evo o čemu je riječ

Jedna od stvari koja bi mogla biti presudna za prodajni uspjeh ovog uređaja jest, naravno, cijena. Kada se njegov prethodnik pojavio u prodaji, na američkom je tržištu bio dostupan za 429 dolara, a nije teško pretpostaviti da će novi model biti skuplji.

No ljubiteljima Applea puno je važnije što će kompanija predstaviti za manje od dva mjeseca.

Kompanija za rujan priprema novu konferenciju na kojoj će predstaviti četiri nova modela iPhonea u kojima će glavni naglasak biti stavljen na umjetnu inteligenciju.

Ovo bi trebala biti posljednja generacija s dva klasična iPhonea i dva modela iz serije Pro jer glasine govore kako bi od sljedeće godine i generacije iPhone 17 Apple model iPhone Plus mogao zamijeniti s modelom Slim.

Taj uređaj, kako i samo ime kaže, bit će tanji, a loša vijest za sve kojima bi takav telefon mogao biti zanimljiv je što će to, navodno, biti najskuplji iPhone do sada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.