Informatički stručnjak: Postoje zablude o sigurnoj komunikaciji. Svaki alat se može zloupotrebljavati

O uhićenju šefa Telegrama, platforme koju koriste i ruske i ukrajinske oružane snage, o slučajevima zabrane X-a i TikToka zbog sigurnosnih razloga u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović govorio je Lucijan Carić, stručnjak za informatičku sigurnost.

Šef Telegrama Pavel Durov uhićen je prošlu subotu i zadržan do srijede u sklopu istrage kibernetičkog kriminala. Durov je negirao bilo kakvu zloupotrebu u vezi sa aplikacijom. Francuske vlasti tvrde da uhićenje nije politička odluka. Carić objašnjava da moderiranje na takvoj platformi nije u potpunosti moguće.

“Sve aplikacije koje služe za sigurnu komunikaciju i anonimizaciju koriste se i u obavještajnim, vojnim, paravojnim, kriminalnim komunikacijama. Tko je napravio sigurnu komunikaciju zapravo ne može niti vidjeti što se komunicira unutar sigurnih kanala. Iz dokumenata koji su procurili mi znamo da npr. SAD surađuje s društvenim mrežama i velikim proizvođačima aplikacija. Ugrađuju i stražnje ulaze kako bi agenti tajnih službi mogli djelovati”, objašnjava i dodaje:

“Imali ste prije 10 godina situaciju kad je FBI tražio od Applea da otključa zaključani mobilni telefon. To nije bilo moguće jer ako ste zaštićeni, zaštićeni ste od svih. Nakon dugog vremena, sud je stao na stranu Applea. Bila je i situacija sudska gdje se od Applea tražilo da oslabe svoju sigurnost. I tad je sud stao na stranu tvrtke. To je prokletstvo novih tehnologija. Telegram je alat koji ljudi mogu koristiti na različite načine. Svaki alat se može zloupotrebljavati. Postoje zablude kod sigurne komunikacije. U normalnim demokratskim zemljama imate sigurnu zaštitu zakonsku. Imate i zemalja u kojima to nije tako, totalitarni sustavi drukčije funkcioniraju. Država želi sve više gledati u vašu tvrtku u vaš tanjur”, dodao je Carić.

O zabrani X-a u Brazilu

Carić je komentirao odluku Vrhovnog suda Brazila o zabrani društvene mreže X, što označava eskalaciju sukoba između Elona Muska i brazilskih vlasti. Ova sudska odluka također uključuje oštre kazne za one koji pokušaju zaobići zabranu korištenjem VPN-a.

“To više ulazi u domenu provođenja zakona. To što ste vi možda kriminalac ne daje pravo državi da prema vama kriminalno postupa. Brazil ima zakon s kojim se možemo mi složiti ili ne. Ima zakon za supresiju lažnih vijesti. Država ima pravo zabraniti neke sadržaje. Država si je ovdje uzela za pravo zabraniti neku komunikaciju. Ovo se rješavalo na brazilskom sudu. Elon Musk nije nikad kukao o slobodi govora u Kini. Brazilski sud je ugasio platformu jer X nije odgovorio na zahtjev suda, nije bilo strane s kojom možete komunicirati u postupku. Nisam stručnjak za brazilsko pravo, ali to je moje shvaćanje ovog postupka”, objasnio je.

Može li TikTok biti špijunski alat?

“Kineska država možda ima ugrađene neke špijunske programe. To ne znamo, ali je moguće. Takvih optužbi je bilo za raznu opremu i softver iz Kine, ali i iz Amerike. Imate projekt Pegasus koji se koristi za špijunažu. Demokratski sustavi imaju demokratske procedure, a ovi drugi nemaju nikakve. Musk je izjavio da Kina ne poseže za tuđim. To trebate reći Tibetancima i Filipincima. Elon Musk rutinski ne poštuje zakone. Nevjerojatno da ima ergele sljedbenika koji se dive svakom njegovom potezu. Horde ljudi amplificiraju dionice Tesle, ne znam kako je to uopće legalno”, pojasnio je Carić.

