Trik uz koji u pet sekundi možete saznati je li vas netko blokirao na WhatsAppu

Podijeli :

Unsplash/Dimitri Karastelev

Može biti jako frustrirajuće kada vas netko blokira, ali postoji siguran način da saznate je li vas netko blokirao.

Stručnjakinja za IT objasnio je na TikToku da postoji nekoliko načina na koje možete utvrditi da ste dodani na njihov popis blokiranih, piše Express.

Nekoliko znakova

“Prvi znak je da, kada im pošaljete poruku, ona neće biti isporučena”, objasnila je, tako da će poruka imati samo “jednu kvačicu” umjesto dvije.

Drugo, “više nećete moći vidjeti njihovu profilnu sliku”, no to može biti zbunjujuće ako oni uopće nisu imali svoju sliku.

Također, “ako ih pokušate nazvati na WhatsAppu, poziv neće proći”.

Svi imaju korisnici imaju opis profila, a zadani je “Hej tamo! Koristim WhatsApp” – ali može napisati bilo što. Međutim, “ako vas je osoba blokirala, nećete moći vidjeti njezin status”.

Dakle, ako provjerite nečiji profil i on je “prazan”, to znači da ste vjerojatno blokirani. Ili to, ili je vaš signal loš.

Netko je u komentarima istaknuo da ponekad jedna kvačica ne znači blokiranje. “Jedna kvačica je i znak da poruku ako nisu dobili i pročitali. Moj sin nema signal cijelo vrijeme, ali kad je on online, to postaju dvije kvačice”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_0