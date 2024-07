Umro američki glumac i komičar Bob Newhart

Podijeli :

REUTERS/Gus Ruelas/File Photo

Američki glumac i komičar Bob Newhart umro je u četvrtak u dobi od 94 godine u svom domu u Los Angelesu nakon niza kratkih bolesti, izvijestio je njegov dugogodišnji publicist Jerry Digney.

Naveo je da je Newhart pobjegao od dosadnog računovodstvenog posla kako bi postao majstor mucavog stila izlaganja, mrtvog humora te stand-up komičar, a kasnije je karijeru nastavio glumeći na televiziji.

Imao je dvije hit serije – prvo je glumio psihologa u “The Bob Newhart Show” od 1972. do 1978., a zatim krčmara iz Vermonta u “Newhartu” od 1982. do 1990. U obje se serije oslanjao na bljutavog, običnog muškarca u kardiganu, lika kojeg zbunjuju čudni ljudi oko njega.

Za nagradu Emmy bio je nominiran devet puta, ali ju je osvojio tek 2013. kada mu je dodijeljena za gostovanje u seriji “Teorija velikog praska”.

Njegov live album komičnih monologa iz 1960., “The Button-Down Mind of Bob Newhart”, bio je veliki hit te je postao prvi komični album koji je bio na vrhu ljestvica i donio mu tri nagrade Grammy.

Newhartovi likovi imali su prepoznatljivo mucanje, za koje je rekao da nije gluma nego način na koji je stvarno govorio.

Newhart je rođen 5. rujna 1929. u čikaškom predgrađu Oak Park, a diplomirao je na Sveučilištu Loyola u Chicagu 1952. godine.

U kasnim 1950-ima je imao dosadan računovodstveni posao pa je počeo pisati komične skečeve s kolegom kao diverziju, a što ga je dovelo do radijskih nastupa i na kraju do ugovora s filmskom i televizijskom producentskom kućom Warner Bros.

Pojavio se i u brojnim filmovima uključujući “On a Clear Day You Can See Forever”, “Catch-22” i “Elf”. Godine 2002. dobio je nagradu Mark Twain Kennedy Centra za američki humor.

Newharta je komičar Buddy Hackett upoznao s budućom suprugom Virginijom s kojom se vjenčao 1964. Imali su četvero djece, a Virginia Newhart umrla je 2023. godine.

Spomen cvijeće bit će postavljeno na Newhartovu zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu u četvrtak poslijepodne.

