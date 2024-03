Umro je Steve Harley, pjevač britanske grupe Cockney Rebel

Podijeli :

Victoria Jones / PA Images / Profimedia

Steve Harley, frontmen britanskog rock benda Cockney Rebel, preminuo je u 73. godini.

Njegova najpoznatija pjesma bila je Make Me Smile (Come Up and See Me) koja je 1975. postala broj jedan na top ljestvicama. Glazbenik je do nedavno bio na turneji, ali je otkazao zakazane nastupe zbog liječenja od raka.

Njegova kći Greta rekla je da je Harley “preminuo mirno kod kuće’, dodavši: “Znamo da će očajnički nedostajati ljudima diljem svijeta.”

Harley, rođen u Londonu, živio je na granici Essex-Suffolk sa suprugom Dorothy, s kojom je imao dvoje djece. Obitelj je bila uz njega kad je preminuo.

“Tko god ga je poznavao, znao je da je njegovo je srce odisalo samo ključnim elementima. Strast, dobrota, velikodušnost. I još mnogo toga, u izobilju”, napisala je Greta u izjavi. “Ptičji pjev iz njegove šume koju je toliko volio pjevao je za njega. Njegov dom ispunili su zvukovi i smijeh njegovih četvero unučadi.”

U nedjelju je u glazbenoj industriji odana počast Steveu Harleyju, nakon vijesti o njegovoj smrti. Pjevač i tekstopisac Mike Batt, koji je s Harleyem radio na mnogim pjesmama, opisao ga je kao “dragog prijatelja” i “ljupkog momka”. “Kakav talent. Kakav karakter”, napisao je na X-u, nekadašnjem Twitteru. ‘Moja sućut Dorothy i svima. RIP, stari.’

Dvojac je zajedno radio na pjesmama uključujući “Ballerina (Prima Donna)” objavljenu 1983. i humanitarni singl “Whatever You Believe” iz 1988., na kojem im se pridružio pjevač Yes Jon Anderson, pišetportal.

Harley je rođen u južnom Londonu 1951., a osnovao je Cockney Rebel početkom 1970-ih. Originalni bend činili su Harley, Jean-Paul Crocker, bubnjar Stuart Elliott, basist Paul Jeffreys i gitarist Nick Jones.

Njihov debitantski studijski album, “The Human Menagerie”, objavljen je 1973. Ostali hitovi uključuju “Here Comes The Sun” koji je objavljen 1976.

U prosincu je Harley na svojoj službenoj web stranici napisao da se “bori s gadnim rakom” od kojeg se liječi. Rekao je da je prva polovica 2023. bila ‘čarobna’ jer je s članovima benda krenuo na turneju po Europi, dodavši: “Tamo vani, na cesti, ondje živim”. Ali druga polovica godine bila je teška jer je bend bio prisiljen otkazati koncerte uživo nakon njegove dijagnoze. “Zamorno je, i zamorno. Ali borba traje’, napisao je. “I srećom, prokleti uljez ne utječe na glas. Većinu večeri pjevam i sviram.”

