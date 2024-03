Jandroković na skupu HDZ-a: Milanović nije Bog zna kaj, ali i takav je bolji od Grbina

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved stigao je na 20. po redu okupljanje HDZ-a u Zagrebu, a tom je prilikom komentirao kandidaturu predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima.

"Ono što su HDZ i premijer Andrej Plenković svo ovo vrijeme govorili je to da Zoran Milanović nije bio predsjednik svih građana. On je bio na usluzi oporbi, na određen im je način bio mentor. Utoliko me njegova kandidatura nije iznenadila, ali ponavljam, ovo dosad nismo imali u Republici Hrvatskoj. Definitivno je nespojivo biti predsjednik Republike i biti nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici na listi SDP-a. Puno je tu razloga koji ukazuju da je to nespojivo. Tebamo ozbiljno shvatiti Ustav i načela funkcioniranja države. Vjerujem da će to ozbiljno shvatiti", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved.