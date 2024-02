VIDEO / Omiljeni glumac malo popio pa održao govor na dodjeli nagrada: “Ovo nije u redu”

Podijeli :

Robyn BECK / AFP

Holivudski glumac Pedro Pascal sinoć je imao noć za pamćenje! Nakon 25 godina u Cehu glumaca, osvojio je nagradu za svoju ulogu u seriji 'The Last of Us'

U Los Angelesu sinoć je održana dodjela nagrada Ceha glumaca, a nagrada na najboljeg muškog glumca u dramskoj seriji zahvaljujući svojoj ulozi u HBO-ovoj seriji ‘The Last of Us’ osvojio je Pedro Pascal. Koliko je i sam sumnjao u vlastitu pobjedu, prenosi tportal, potvrdio je u govoru.

“Ovo nije u redu iz mnogo razloga”, započeo je glumac svoj govor primivši nagradu: 2Malo sam pijan. Mislio sam da bih se smio napiti. Pravim budalu od sebe, ali hvala puno na ovome! U sindikatu sam od 1999. pa je ovo nevjerojatna čast. Hvala nominiranima, svima, trenutno se ne mogu sjetiti nijednog imena.”

Misleći da će njegov kolega Kieran Culkin dobiti nagradu za svoju ulogu u seriji ‘Succession’, Pascal si je dopustio da popije koju čašicu, a nagrada ga je iskreno iznenadila.

Emotivni je glumac na pozornici gotovo i zaplakao dok se zahvaljivao suradnicima s HBO-a koji su mu pružili priliku da glumi u seriji, a naposlijetku je zahvalio i svojoj obitelji.

