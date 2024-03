Zašto muška i ženska odjeća imaju gumbe na suprotnim stranama?

Podijeli :

Gumbi su na muškoj odjeći s lijeve, a na ženskoj s desne strane. Zašto? Odgovor bi mogao biti star koliko i gumbi.

Ako ste ikada pokušali obući odjeću suprotnog spola, recimo bluzu za muškarce i košulju za žene, možda ste se iznenadili kada ste otkrili da imate malo problema s kopčanjem. Zakopčavanje je nešto što radimo automatski i o čemu ne razmišljamo previše.

Gumbi na ženskoj i muškoj odjeći našiveni su na suprotnim stranama – muški na desnoj, ženski na lijevoj strani. Ovo je malo neobično, posebno za mušku odjeću. Mušku odjeću s gumbima lakše je zakopčati lijevom, ili uglavnom nedominantnom rukom. Većina muškaraca su dešnjaci. Kako se to dogodilo?

Čini se da je odgovor star koliko i gumbi na košulji, piše portal IFL Science. Iako možda mislite da su gumbi stari koliko i odjeća, nisu. Prvi gumbi prvenstveno su bili ukrasi ušiveni na odjeću prije gotovo četiri tisuće godina na Bliskom istoku.

Oni koji zatvaraju odjevni predmet povlačenjem ili guranjem kroz rupu izumljene su tek u 13. stoljeću u Njemačkoj.

Jedna od često ponavljanih teorija je da su tadašnji muškarci imali gumbe s desne strane za slučaj da se potuku. “Plemići su uvijek nosili mač na lijevoj strani kako bi ga mogli izvući desnom rukom”, objasnio je za The Guardian Paul Keers, autor knjige “A Gentleman’s Wardrobe”.

“Ako se jakna ili gornja odjeća zakopčava s desne strane na lijevu stranu, drška mača bi mogla zapeti u otvoru kada se izvuče, tako da bi svaki ozbiljan mačevalac trebao odjeću koja se zakopčava s lijeve strane na desnu. Ta se tradicija potom proširila i na odjeću drugih muškaraca, što je bio znak muškog načina života“, dodaje Keers.

Ova teorija doista može objasniti zašto su muški gumbi na desnoj strani, ali ne i zašto su ženski gumbi na drugoj. O tome postoji nekoliko teorija. Nekoliko povjesničara podržava mišljenje da su se gumbi na ženskoj odjeći stavljali na suprotnu stranu od muške odjeće kako bi ih netko drugi lakše otkopčao.

“Kada je moderni oblik gumba izumljen u 13. stoljeću, kao i većina novih tehnologija, bili su vrlo skupi”, rekla je za Today Melanie M. Moore, osnivačica brenda ženskih bluza Elizabeth & Clarke.

“Tada se bogate žene nisu same oblačile – to su radile njihove sluškinje. Budući da je većina ljudi bila dešnjak, bilo je lakše nekome tko je stajao ispred vas zakopčati vašu haljinu”, kaže Moore. Prema toj teoriji, gumbi na lijevoj strani također su bili znak bogatstva, jer su pokazivali da se ne odijevate sami, a na kraju je to postalo standard.

Druga teorija je da su se bluze i ostala ženska odjeća zakopčavala na način na koji se danas zakopčava jer su bogate žene obično jahale konje, s obje noge na lijevoj strani konja. Gumbi na lijevoj strani odjeće sprječavali su prodiranje hladnog zraka ispod kaputa ili bluza.

Prema Natalie Hicks, dizajnerici u Our Visnu, razlika u postavljanju gumba na muškoj i ženskoj odjeći nasljeđe je iz 13. stoljeća koje nikada nije ispravljeno.

Čak i kasnije, kada je proizvodnja odjeće postala masovnija, dizajneri su stvarali samo nove oblike odjeće po starim uzorcima.

Međutim, razlog zašto ova razlika ostaje može biti iz 1880-ih. “U to je vrijeme bilo moderno da ženska odjeća izgleda muževnije”, rekla je povjesničarka mode Chloe Chapin za Today. “Međutim, na mnogim je mjestima bilo ilegalno da se žene u javnosti oblače kao muškarci, pa je možda razlika u kopčanju potvrdila da su nosile žensku odjeću”, zaključio je Chapin.

