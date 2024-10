Pulmolog upozorava na znak astme koji je lako zanemariti

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Jesenska sezona alergija je u punom jeku. Od kolovoza do studenog najčešći vanjski uzrok alergija je pelud ambrozije, prema American College of Allergy, Asthma and Immunology. Ova bolest pogađa milijune ljudi diljem svijeta, a mnogi od njih trenutno se bore sa simptomima.

“Astma je dugotrajno stanje koje utječe na vašu sposobnost disanja”, ističe pulmolog, dr. Raj Dasgupta. Objašnjava da dolazi do oteklina i suženja dišnih putova u plućima, što otežava ulazak i izlazak zraka.

Astma može pogoditi svakoga, od djece do odraslih, a obično započinje u djetinjstvu, navodi Index.hr.

Jedna studija pokazuje da gotovo 80 posto slučajeva astme počinje u prvih šest godina života. Astmu mogu pokrenuti razni faktori, uključujući alergije (unutarnje i vanjske), zagađenje ili čak stres.

Razni uzročnici

Unutarnje alergije često su uzrokovane krivcima poput plijesni, dlaka kućnih ljubimaca ili grinjama, dok su vanjske alergije obično uzrokovane peludom.

Ako patite od alergija, izbjegavajte ove kućne biljke

Poznati simptomi astme uključuju otežano disanje, osjećaj stezanja u prsima i zvuk zviždanja prilikom disanja. Međutim, dr. Dasgupta napominje da postoji i jedan znak astme odnosno simptom koji većina ljudi zanemaruje – kašalj koji ne prolazi.

“Ovaj kašalj često se pogoršava noću ili tijekom vježbanja. Simptomi se mogu znatno razlikovati od osobe do osobe i ponekad se javljaju kada ste u blizini dima, prašine ili dlaka kućnih ljubimaca”, navodi.

Kašalj uzrokovan astmom obično je suh, što znači da nema puno sluzi. Mnogi ljudi mogu previdjeti ovaj simptom, misleći da je kašalj uzrokovan samo alergijama ili prehladom. “Međutim, ako primijetite da često kašljete, osobito noću ili tijekom fizičke aktivnosti, to može biti znak astme, stoga je važno na vrijeme potražiti pomoć”, zaključio je dr. Dasgupta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najbolje mjesto za upoznavanje partnera u svakoj životnoj dobi VIDEO / Optička iluzija otkriva vaše najveće snage i slabosti