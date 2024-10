Najbolje mjesto za upoznavanje partnera u svakoj životnoj dobi

Podijeli :

Iako biste se sa svojom osobom mogli sastati bilo gdje vjerojatnije je da ćete na nekim mjestima prije pronaći ljubav - osobito ovisno o fazi života u kojoj se trenutno nalazite.

U 20-ima

Myisha Battle, seksologinja, trenerica za spojeve i autorica knjige “This is Supposed to Be Fun” kaže da je najbolje mjesto za upoznavanje romantičnog partnera u 20-ima kroz školu ili prijateljske veze.

U 30-ima

“U kasnim 20-ima i u 30-ima stvari su malo drugačije jer su ljudi skloniji spajanju i vrijeme je možda dragocjenije. Ljudi će vjerojatnije pronaći partnere putem posla, društvenih grupa poput vođenja klubova ili političkog organiziranja ili ako i kada imaju priliku izaći van.”

U 40-ima

“U 40-ima, najbolje mjesto za upoznavanj partnera je bilo gdje gdje volite provoditi vrijeme. Vaši se prioriteti za partnerstvo mijenjaju u srednjim godinama i može biti teško pronaći vrijeme za spojeve u tradicionalnijem smislu, osobito ako imate djecu“, kaže seksologinja.

U 50 -ima

“Aktivni 50-godišnjaci mogu stvoriti sjajne veze u planinarskim grupama, klubovima i drugim ligama unutar škole. 50-te su nove 40-te i iskoristite to vrijeme da pronađete još jednog aktivnog samca koji želi raditi uzbudljive stvari s vama”, kaže Damona Hoffman.

U 60-ima

“Ako tražite alternativne načine da ostanete intelektualno oštri, pohađanje tečaja ili radionica savršeno je za samce u 60-ima. Tečajevi jezika kuhanja i tečajevi umjetnosti pružaju okruženje koje potiče prirodan razgovor. Odreknite se tradicionalne scene spojeva radi nečega što je u skladu s vašim hobijima”, kaže Hoffman.

U 70-ima

“Aplikacije i web-mjesta za pronalaženje partnera najbolji su način da upoznate nekoga u 70-ima. Učinkovitije je od pridruživanja novim grupama ili pristupanja ljudima na ulici”, dodaje Hoffman, a piše HuffPost.

