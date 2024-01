Jeste li znali da neke ženke hobotnica uginu nakon polaganja jaja? Sada znamo i zašto

Podijeli :

Teško je ne voljeti hobotnice, iako izgledaju dosta čudno, iznimno su inteligentne. Zbog toga je ono što im se događa tragično, nakon što ženke nekih vrsta hobotnica polože jaja, one prestaju jesti i s vremenom uginu. Ovaj proces, poznat kao spirala smrti, dugo je zbunjivao istraživače, ali čini se da su došli do odgovora.

Znanstvenici su još 1970-ih povezali spiralu smrti s optičkom žlijezdom hobotnice, nakon što je kirurško uklanjanje dovelo do toga da hobotnice nastave živjeti čak i nakon polaganja jaja. Dr. Jerome Wodinsky, koji je proveo istraživanje, rekao je tada za Washington Post kako vjeruje da procesom upravlja hormon koji luči očna žlijezda, piše IFLScience.

U 2022., pokazalo se da je Wodinksy bio djelomično u pravu. Istraživači sa Sveučilišta u Chicagu krenuli su s analizom kemikalija koje izlučuje optička žlijezda ženke hobotnice, usredotočujući se na kolesterol i hormone sterole. Prethodne studije tima sugerirale su da bi te molekule mogle igrati ulogu.

Istraživači su otkrili da optička žlijezda u majčinih hobotnica doživljava značajan pomak u metabolizmu kolesterola, što dovodi do jednako drastičnih promjena u proizvodnji steroidnih hormona. To se događa kroz tri različita puta, od kojih svi na neki način uključuju kolesterol i čini se da dovode do spirale smrti.

Jedan od tih putova rezultira povećanim razinama 7-dehidrokolesterola (7-DHC), molekule prekursora kolesterola. Kod ljudi, mutacija u enzimu koja je uključena u ovu pretvorbu dovodi do genetskog poremećaja koji može uključivati ponavljajuće samoozljeđivanje. Zbog toga je ovo otkriće posebno relevantno, jer se neke hobotnice ozljeđuju tijekom spirale smrti.

Iako studija pruža dugo očekivani uvid u to kako se spirala smrti kontrolira, ostaje činjenica da se ovaj tragični proces ne događa kod svake vrste hobotnice.

