Buran tjedan: Zakon o kaznama za “ZDS” na noge digao i lijevu i desnu oporbu

Podijeli :

N1

Donosimo jutarnju analizu naše Jelene Bokun.

Ovo je svakako bio buran tjedan u kojem smo se nagledali svakakvih scena kada govorimo o raspravama u Saboru. I lijeva i desna oporba digle su se na noge upravo zbog izglasavanja izmjena Prekršajnog zakona koje su stavljene u hitnu proceduru. To je bio jedan od razloga zašto je oporba bila nezadovoljna jer smatraju da se time želi udovoljiti koalicijskim partnerima, i to upravo zbog sutrašnje obljetnice proboja logoraša u Jasenovcu.

Najvažnija stvar oko izmjena Prekršajnog zakona upravo se tiče, između ostalog, pozdrava “Za dom spremni” iako je zanimljivo da nigdje nije jasno istaknuto o čemu se radi, nego je to vrlo lijepo zapakirano da će se prekršitelji kazniti za bilo kakvo isticanje simbola ili pjevanje skladbi. Kazna je dosad bila dosta niska, išla je do 150 eura, a sada ide od čak 700 do 4000 eura.

Već ranije su vladajući kazali da su toliko podignuli kazne kako bi obeshrabrili počinitelje, osobito one koji kroz nekoliko godina ponavljaju takvo djelo. Pitanje je kome će biti izrečena ta najveća kazna, kako će se ona naplaćivati, znamo da se ne naplaćuje na licu mjesta, nego tek kasnije, osoba ima pravo žalbe, to je cijela procedura pa je pitanje koliko će sve to biti učinkovito. Ako se pita oporbu, oni izmjenu smatraju vrlo opasnom. Neki su čak rekli da vodi prema totalitarizmu i da tu ima puno zamki.

Oporba spočitava da su se ove izmjene donijele u hitnoj proceduri jer je predsjednik Vlade Andrej Plenković htio da sutra bude jedna kolona pa je tako udovoljio židovskoj zajednici koja godinama traži izmjenu Kaznenog zakona. Ovo svakako nije ispunjenje onoga što traže jer kada bi ta odredba ušla u kazneni zakon govorili bismo o još većim kaznama, a to je ovog puta izbjegnuto. Ipak, predstavnici židovske zajednice pozdravljaju visoke kazne kao pozitivan pomak.

Sutra će svakako u jednoj koloni biti predstavnici Vlade i Židovske zajednice, a ostaje za vidjeti hoće li u istoj koloni biti i predsjednik RH Zoran Milanović koji je također potvrdio dolazak u Jasenovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.