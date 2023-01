N1 komentar: Zajedničke vrijednosti Milanovića i Orbana

Podijeli :

Izvor: N1

Donosimo komentar naše Mile Moralić.

Najlakše bi bilo reći: Zoran Milanović opet je šokirao svojim izjavama tijekom boravka u Budimpešti. Teško da nas tu više išta može iznenaditi ili šokirati.

Ipak, to ne smije značiti da treba još jednom olako prijeći preko izgovorenog, opravdavajući se gubljenjem kompasa izabranog nam predsjednika. Milanovićeva izjava da nisu europske vrijednosti iste u svakoj zemlji jednostavno nije točna. Naime vrijednosti Europske unije: Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava utvrđene su u članku 2. Lisabonskog ugovora i Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Milanović završio posjet Mađarskoj: Jako sam zadovoljan, odnosi će biti još jači Milanović opet hvali Orbana, ovaj put zbog “geste koja se pamti”

A koje su to vrijednosti mađarskog režima zbog kojih im Europska unija blokira sredstva iz fondova i traži hitne reforme? Propagiranje antilberalne demokracije, korupcija posvuda na najvišoj razini, bogaćenje obitelji i bliskih prijatelja po modelu Vladimira Putina, stavljanje sudstva pod kontrolu države, gušenje udruga civilnog drustva i kupovanje slobodnih medija te njihova preobrazba. Antisemitske, ksenofobne izjave i politike poput one o nemiješanim europskim narodima, Afera Pegaz – prisluškivanje novinara.

Treba li još?

Kako se dokazuje korupcija, pita se naš predsjednik u Budimpešti. Pa možda na najvišem hrvatskom sudu pravomoćnom presudom protiv Zsolta Hernadija kojeg Mađarska štiti i ne da mu prići, a koji je osuđen da je Sanaderu dao mito za kontrolu MOL-a nad INA-om.

Ne dam da se nikoga gazi, poručuje predsjednik Milanović. A tko je to točno gazio Mađare? Upravo suprotno. Godinama je EU zatvarala oči pred gušenjem demokracije. I to treba reći – najzaslužniji za to su Pučani koji su dugo, predugo, Viktora Orbana pokrivali kao svojega. Ali sad je vrag odnio šalu, nema više europskog novca, nema više punjenja džepova i praznih obećanja. Nema nevinih u priči o Viktoru Orbanu i ubijanju demokracije, ali ima posebno opasnih. Onih koji mu daju za pravo, koji mu daju prostor i podršku. I to sve, navodno, u naše ime.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.