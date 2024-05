N1 komentar: Vlada Volje Hrvatskih Birača

Podijeli :

N1

Mandat je u rukama. S potporom 78 zastupnika Andrej Plenković kreće u slaganje nove hrvatske Vlade. VVHB. Vlada Volje Hrvatskih Birača. Tako bi smo ju mogli nazvati.

Volja birača termin je bez puno sadržaja koji nam se sustavno danima servira s ciljem zaustavljanja pitanja o svemu što se u političkom prostoru događalo prije 17. travnja. Dosta propitivanja, dosta podsjećanja na brutalne okršaje, na optužbe za sponzorstvo ratnih zločina ili sponzorstvo terorizma. Dosta. Plenković I Penava volja su hrvatskih birača, kažu.

Zanimljivo. S obzirom da se tim biračima govorilo da neće jedni s drugima. Sad im se govori da su to, možda podsvjesno, zapravo željeli. Ali I puno važnije – da je odgovornost zapravo na njima.

Plenković: O sastavu Vlade razgovarat ćemo kada bude gotov

Vlada Volje Hrvatskih Birača sasvim sigurno nije po volji Andreja Plenkovića. Za njega je to više ispala NeVolja. Zbog nje se morao odreći vjernog partnera Milorada Pupovca. Morao je progutati žabu Ivana Penave koji je protiv njega podignuo kaznenu prijavu. I još puno puno žaba koje su već počele kreketati o deratifikaciji Istanbulske konvencije, deideologizaciji škola (što god to značilo), strožem reguliranju pobačaja I muzejima komunističkih zločina. Što li će tu biti volja birača, trebat će pozorno pratiti, a još pozornije I čija će to biti odgovornost.

Volja birača na testu je opet za manje od mjesec dana na europskim izborima. Na njima će hrvatski birač na prvom mjestu HDZ-ove liste naći ime Andreja Plenkovića. I ako ga odluči zaokružiti, što je tu njegova volja? Poslati hrvatskog premijera u Bruxelles ili ga osnažiti za novi mandat na Markovom trgu? S nestrpljenjem čekamo maštovite interpretacije.

