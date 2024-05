Matić: “Plenković je ipak europejac za ovu ekipu, a ovo je znak da se sprema bježanija”

Podijeli :

N1

Član predsjedništva SDP-a i kandidat za Europski parlament Predrag Fred Matić gostovao je u N1 Newsroomu kod Anke Bilić Keserović je gdje je govorio o sastavu nove vlade kao i nadolazećim Europskim izborima.

“Mi sad imamo ljudi koji imaju 100, 90 glasova i stalno se pojavljuju na televiziji i nešto odlučuju i što je najbolje kao preletači prelaze iz jedne strake u drugu. Meni je to degutantno i meni koji sam u politici se to gadi i onda mogu misliti kako je građanima koji to gledaju”, rekao je Predrag Fred Matić i dodao da je povijest najbolja učiteljica života.

“Svi koji su tikve sadili s HDZ-om su se na kraju raspali, razbijeni su i od njih nema ništa ili su utopljeni od HDZ-a. To je jednostavno pravilo i to će se dogoditi i tu”, objasnio je ovaj kandidat za Europski parlament.

Ne znate za koga glasati na europskim izborima? Ova aplikacija mogla bi vam pomoći

Komentirao je i uvrede koje su članovi HDZ-a i DP-a upućivali jedni drugima.

“Ja svom rođenom “ćaći” ne bih prešao preko takvih uvreda. Ovaj ovome kaže da je veleizdajnik i na kraju sjede za istim stolom. Tu ne može biti ideološke sloge. Radi se isključivo o interesima koje će na kraju platiti građani. Ja mislim da ovo neće trajati duže od jogurta”, smatra Matić.

Dodao je i da ne vjeruje da će Andrej Plenković dopustiti svjetonazorsko skretanje u svojoj Vladi kao i kandidaturu Plenkovića za Europski parlament.

“Morao je doći i taj dan da se pokuša maknuti odavde nakon osam godina. On je ipak europejac za ovu ekipu i ne mislim da će dopustiti da mu tri ministra u Vladi kroje kapu i da promoviraju nešto s čim se on vjerojatno osobno ne slaže, ali stavljanje na prvo mjesto liste za Europske izbore je znak da se sprema bježanija”

Dodao je i da je SDP napravio odličnu listu s ljudima koji iza sebe imaju karijere te kako bi bili zadovoljni da se ponove rezultati prošlih izbora. Rekao je i da je njemu ovo zadnja izborna godina, a odgovorio je i na pitanje ostaje li Peđa Grbin predsjednik SDP-a.

“Mi smo jedna ozbiljna stranka i sad slijede Europski izbori i što nama sad treba da ulazimo u unutarstranačke borbe. Izbori u stranci kada se održe će se provesti na najdemokratskiji način”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čudotvorno voće: Oporavlja štitnjaču, jača imunitet i smanjuje kolesterol Tek oprano rublje mirisat će savršeno: Samo jednu stvar dodajte u omekšivač