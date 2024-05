N1 komentar: Zašto dva čelna čovjeka Domovinskog pokreta neće u Vladu?

Podijeli :

Donosimo komentar naše Mile Moralić.

Imamo novi parlament i novu Vladu! Prema volji većine zastupnika, to je koalicijska Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta. U maratonskoj raspravi saznali smo da program ostaje manje-viši isti, dok koalicijski sporazum još nismo vidjeli.

Koliko će potrajati “brak” nekad ljutih protivnika: “Mislim da je to vrlo korektna i očekivana poruka” Butković: Milanović je zreo da izgubi na izborima. Hoću li ja biti kandidat? Polako

Dva čelna covjeka Domovinskog pokreta Ivan Penava i Mario Radić odlučili su ovu utakmicu prosjediti na klupi. Malo čudno, zar ne? Dvojica najisturenijih, glavni ljudi neće u Vladu. Penava se vraća u svoju komfor zonu, Vukovar, paziti na bazu. Radić pak, nakon što se spominjao u varijanti i ministra gospodarstva i ministra demografije pa i potpredsjednika Vlade – ništa od toga. On će biti u koordinacijama, kaže, i voditi računa o funkcioniranju koalicije.

Sve to, naravno, ima veze i s odnosom s Pavom Vujnovcem, ali i to se sada vadi i sprema prema potrebi. S teretom Vujnovca ne može biti ministar, ali može biti onaj koji tog ministra drži u šaci. Vrlo zanimljivo.

Sve uglavnom upućuje na to da se radi o jednoj privremenoj Vladi. Nakon što je riješio DP, a i to je više bilo prepušteno njima nego njemu, Andrej Plenković nije na novu Vladu potrošio niti 15 minuta. Zamijenio je dvoje ministara, samo one koji su stvarno htjeli, i to je to. čak ni one resore koji odavno vape za osvježenjima, nije dirao. Zašto?

Ovo je za Plenkovića očito stara vlada s novim partnerom. Doživljava se vrlo privremeno. Tek nakon raspleta poslije europskih izbora, vidjet ćemo pravi smjer i Plenkovića i nove Vlade. Pravu rekonstrukciju. A ako dotad usput “izgori” i netko od DP-ovih ministara, tim bolje za Plenkovića, a i Penavu i Radića koji se drže dalje od vatre.

