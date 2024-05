Koliko će potrajati “brak” nekad ljutih protivnika: “Mislim da je to vrlo korektna i očekivana poruka”

Podijeli :

Hrvatska je dobila novu - 16. po redu Vladu od neovisnosti. To se dogodilo točno mjesec dana nakon izbora i u vrijeme kada su 17. travnja počeli curiti prvi rezultati. Andrej Plenković uspio se dogovoriti s Domovinskim pokretom i preostalim manjinskim zastupnicima nakon izbacivanja SDSS-a iz Vlade te je po treći put postao premijerom.

Nova će Vlada, umjesto dosadašnjih 16, imati 18 ministarstava te čak sedam potpredsjednika: sva HDZ-ova lica su stara – osim ministra turizma Tončija Glavine dok su sva trojica DP-ovaca novaci – ministarstvo gospodarstva preuzima Ante Šušnjar, ministar demografije postaje Ivan Šipić te ministar poljoprivrede i potpredsjdnik Vlade Josip Dabro.

Šesnaesta je ovo hrvatska vlada. Treća s Andrejom Plenkovićem na čelu.

“Naravno da je to velika čast, veliko zadovoljstvo. Puno smo uložili u vremenima velikih kriza i rada i energije i truda”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Gdje su žene? Ni novi saziv Sabora nije ispunio kvotu, manje ih je nego dosad. A tek Vlada…

A puno je glava sa sličnih fotografija izbrisano. U osam je godina promijenjeno čak 30 ministara. Na stepenicama koje vlast znače većina starih lica, četvorica novih i samo dvije žene.

Izbornik Plenković nada se da će u novom mandatu uspostaviti pristojan dijalog s čelnicima oporbe.

“Mislim da je dobro, kad već imamo toliko strukturiran dijalog unutar parlamentarne većine i praktički svim akterima u društvu. Malo je čudno da jedino s kime nemamo je oporba u Saboru, a mislim da i to možemo učiniti”, kazao je.

Prije povijesne fotografije, u Hrvatskom je Saboru valjalo glasovati o povjerenju novoj Vladi. U svečanom je tonu, lagano zaiskrilo između Gordana Jandrokovića i Mostovog Nikole Grmoje.

“Prije nego što dajem prijedlog na glasovanje, imamo povredu poslovnika. Kolega Grmoja, izvolite”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. “Čitam u sutrašnjim medijima da je u program Vlade, ušlo 3 posto programa Domovinskog pokreta, ja sam cijeli dan proučavao ne mogu pronaći tih 3 posto…”, rekao je Mostov Nikola Grmoja. “Kolega Grmoja, ovo je politički čin. Ali ima i jedan svečani ton. Pa ne morate svaki put pokvariti ono lijepo što se događa…”, rekao je Jandroković.

To lijepo, za novu je Vladu, uslijedilo već za nekoliko trenutaka.

“Utvrđujem da je glasovao 141 zastupnik zastupnica. 79 su bili za, 1 suzdržani i 61 protiv.”

Tako da je iskazano povjerenje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, potprredsjenidicma, ministricama o ministrima…

Pljesak se sabornicom nastavio i prilikom prisega.

Prisegnulo je zatim 18 ministara. Brojni u starim resorima, neki u novim, a da će časno voditi svoje resore obećalo je i četvero novih ministara – DP-ovi Josip Dabro, Ante Šušnjar i Ivan Šipić te HDZ-ov Tonči Glavina. Stari je ministar Marin Piletić prisegu malčice prilagodio zahtjevnom resoru rada I socijalne politike…

Fotografija još nije osvanula na društvenim mrežama, a kamoli razvila, a stari-novi premijer je priznao kako je s osobitim zanimanjem pratio glasovanje o povjerenju vladi. Posebno, ono suzdržano SDSS-ova Milorada Pupovca.

“Njegov krug na ekranu je bio bijeli, tako da je bio suzdržan što je razumljivo obzirom na to da su do sada bili u parlamentarnoj većini, a sada to nisu, mislim da je to vrlo korektna poruka i očekivana”, rekao je Plenković.

Ovo su novi ministri iz redova DP-a: Dvojica su bivši HDZ-ovci Tko je novi HDZ-ov ministar turizma i sporta? Dosadašnji državni tajnik zamijenit će Brnjac

Jutro poslije pola Vlade na obilježavanju Bleiburške tragedije na zagrebačkom Mirogoju. Među starim licima i jedno novo – ono ministra gospodarstva iz Domovinskog pokreta Ante Šušnjara. Za izjave je bio raspoložen samo jedan od čak sedam potpredsjednik Vlade i ministar sa stažem duljim od samog premijera Tomo Medved.

“Vjerujem da će Vlada odraditi cjelokupni svoj mandat. U potpunosti smo usuglasili sva bitna područja s našim koalicijskim partnerima I da ćemo realizirati naš program”, rekao je ministar Tomo Medved.

Šef sabora koji je također izabran na to mjesto po treći put je uvjeren da su novi ministri na visini zadatka, a da će spoj HDZ-a i DP-a bit će uspješan.

“Očekivanja prema svima koji su preuzeli jučer odgovornost su visoka i vjerujem kako će svi pokazati kako mogu itekako uspješno voditi svoje resore”, rekao je.

Domovinski pokret koalicijskim je sporazumom s HDZ-om zadovoljan, ističe Stipo Mlinarić Ćipe te dodaje kako se ispregovaralo ono što se moglo. Smatra da se njegovoj stranci ne može dogoditi isto što se dogodilo Mostu kad je išao u vladu s HDZ-om.

“Sudbina Mosta se može dogoditi samo Mostu jer to su ljudi bez ideologije, bez ljudi, bez znanja… osim što eto tako skaču po Saboru osam godina”, rekao je DP-ovac Stipo Mlinarić.

Domovinski pokret osvojio je Ministarstvo gospodarstva, novoosnovano Ministarstvo demografije i useljeništva te Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Dp-ov Stephen Nikola Bartulica oprezno je optimističan.

“Dopustite da damo barem 100 dana kolegama da pokažu što znaju, to je jedan dobar običaj u demokraciji. No, čini se da nećemo imati ni 100 minuta, ali eto ja sam uvijek oprezni optimist”, kazao je Stephen Nikola Bartulica.

Prva sjednica Vlade zakazana je za ponedjeljak, a koliko će brak nekad ljutih protivnika, a danas saveznika potrajati vidjet ćemo, vjerojatno, vrlo brzo…

