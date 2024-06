TNT komentar: Pošto inflacija, ministre?

Podijeli :

Nakon sjednice Vlade ministar financija Marko Primorac iznio je podatke o smanjivanju stope inflacija, a mi smo ga pitali zna li pošto su trešnje.

Nisam siguran, odgovorio je kratko. Otprilike? Nisam siguran. Zašto? – postavio je protupitanje.

Odgovorili smo mu da su jako skupe, osam eura, pa mu postavili pitanje na čemu temelji optimizam da će se inflacija smanjiti.

“Nema tu optimizma. To su podaci koji su evidentirani. Inflacija se ne računa tako da hodate po placu i komentirate cijene trešanja nego podacima koji pristižu. Ti podaci su takvi da je, de facto, od nekakvog vrhunca koji se dogodio u studenom 2022. godine kontinuirano inflacija manja”, rekao je ministar Primorac.

Eto, ako niste znali, inflacija se ne mjeri tako da hodate po placu i gledate cijene, premećući po novčaniku kovanice eura i misleći se, kako se to dogodilo da su trešnje 8 eura, marelice 5 do 6 eura, salata 5 eura, blitva i do 7… To se tako ne radi i odmah prestanite.

Inflacija u svibnju skliznula na 3,3 posto

Lijepo vam je objasnio ministar da se se nastavlja trend smanjenja rasta inflacije. 17 mjeseci zaredom! To što vi to u novčaniku ne vidite je zato što ne znate kako se računa. Hodate po placu i komentirate umjesto da surfate po stranicama Zavoda za statistiku. Saberite se!

Jasno, glasno i službeno. U odnosu na ožujak, cijene su porasle prosječno za 0,7 posto. Inflacija, ona travanjska, je 3.7 posto. Samo. Prema Eurostatu, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u travnju je iznosila 4,7 posto, što je druga najveća u eurozoni nakon Belgije koja ima 4,9 posto.

U Vladi su zaključili da je to zato što njihove mjere i politike daju rezultate.

I što više, pobogu, hoćete, misli se valjda ministar Primorac. BDP raste, inflacija pada, što ste zapeli s tim trešnjama…

Pa možda bi za početak htjeli da nas ne pravite ludima. Svaka obitelj, svako kućanstvo ima svoju stopu inflacije. U digitalno doba i uz minimalan trud praćenja troškova, nije ju teško izračunati. Evo moja je veća od 30 posto i najveci udio čini hrana koja je nenormalno poskupjela. A rekli ste da imate čitav arsenal na raspolaganju kako se uhvatiti u koštac s onima koji su neopravdano digli cijene debelo prije i još deblje poslije uvođenja eura. Spao čitav arsenal na jednu zamrznutu košaricu i jedva funkcionirajuću Fillpovićevu aplikaciju. S nestrpljenjem čekamo špicu sezone. Živjeli!

