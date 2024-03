Hrvatski predsjednik Milanović nije prijetio da će uhititi ljude i uzeti im djecu kao taoce nakon izbora

Podijeli :

AFP

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović trenutačno se nalazi u sukobu s Ustavnim sudom, nakon što je nedavno upozoren da ne može sudjelovati u predstojećim parlamentarnim izborima ako prvo ne podnese ostavku. Milanović je napao odluku Suda, rugajući se onome što se njemu doima kao prekoračenje ovlasti Suda. U sklopu kontroverze koja je time izbila, politički oponenti i kritičari predsjednika netočno su tvrdili kako je prijetio da će uhititi ljude i uzeti im djecu kao taoce. Cijela snimka njegovih izjava ukazuje da su ti citati izvučeni iz konteksta, a Milanović insistira da su bili ironični.

“To je Hrvatska kakvu bi Milanović htio”, piše u objavama vladajuće stranke desnog centra, Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), postavljenim na Facebooku i Instagramu 22. ožujka 2024. U objavama se nalazi i snimka od pet sekundi na kojoj predsjednik Zoran Milanović govori: “Nakon izbora? Pa kažem, pohapsit’ ih sve i uzet’ im djecu za taoce!” U objavama se potom tvrdi kako to znači da Milanović ne samo što želi “i hapsiti i tužiti i presuđivati”, već i “da želi Hrvatima otimati djecu”.

Objave i snimku brzo su preuzeli mediji, od kojih su mnogi neprovjereno kao činjenicu prenijeli glavnu tvrdnju – da predsjednik prijeti kako će otimati djecu. Članci poput ovog ili ovog dijeljeni su na Facebooku bez da su dali ikakav kontekst izjavama predsjednika, uz naslove poput: “Stravična prijetnja Zorana Milanovića”. Predsjednikove su izjave, međutim, bile dio znatno dužeg govora u kojem se rugao poziciji Ustavnog suda, a Milanović tvrdi kako je ta izjava (o uhićenju i uzimanju djece za taoce) o ovlasti koje bi Sud mogao tvrditi da ima.

Izjave izvučene iz konteksta

Kao što se vidi iz cijele snimke, Milanović je bio uzrujan zbog upozorenja Ustavnog suda vezanog uz njegovo sudjelovanje u predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 17. travnja 2024. Na pitanje novinara na tiskovnoj konferenciji u Vinkovcima bi li Ustavni sud mogao promijeniti datum izbora, Milanović je ironično odgovorio kako “onda mogu počet’ hapsit’, neselektivno”, dodajući kako je datum izbora “sakrosanktan”. Na pitanje bi li Sud mogao poništiti izborne rezultate, ili izbornu listu Socijaldemokratske partije (SDP), Milanović je odgovorio: “Nakon izbora? Pa kažem, pohapsit’ ih sve i uzet’ im djecu za taoce! Kao što su sada uzeli za taoce SDP u ovom slučaju, i te stranke. Kako to mislite ‘poništiti’? Temeljem čega?”. Dodatno je pojasnio: “Oni se ponašaju kao da mogu sve”. Novinarsko pitanje o datumu izbora nakon kojeg slijedi Milanovićev citirani odgovor počinje na 9:30 na snimci ispod.

U Hrvatskoj, uloga predsjednika je da djeluje kao nestranački arbiter demokracije, postavljajući datume izbora i dijeleći mandate kandidatima za premijera. Prije nego što preuzme dužnost, predsjednik mora podnijeti ostavku u svojoj stranci te, na papiru, predstavljati sve građane ravnopravno.

No, Milanović je uzburkao hrvatsku politiku najavom kako se planira kandidirati na parlamentarnim izborima (arhivirano ovdje), nakon što je prvo postavio datum izbora (arhivirano ovdje). Njegov bi se najavljeni plan sastojao od smještanja njega na vrh izborne liste SDP-a – njegove bivše stranke – kao nestranačkog kandidata. Kandidati na stranačkim listama u parlamentarnim i europskim izborima u Hrvatskoj ne moraju biti članovi stranaka, a u prošlosti su stranke pozivale stručnjake ili poznate osobe da se nađu na njihovim listama (arhivirano ovdje). Kada bi se našao na listi SDP-a, Milanović bi mogao ponovno postati premijer (prethodno je bio čelnik Vlade između 2011. i 2016.) ukoliko SDP i njihovi partneri osvoje većinu u Saboru, no mogao bi i ostati predsjednik ako SDP izgubi.

Iako se nije doimao ilegalno, taj je plan bez presedana naišao na oštre kritike nekih stručnjaka ustavnog prava, koji su tvrdili da bi takav potez bio u suprotnosti s duhom Ustava (arhivirano ovdje). Ustavni sud održao je hitnu sjednicu 18. ožujka 2024. koja je završila sa službenim upozorenjem Milanoviću i SDP-u. U upozorenju se navodi i kako se Sud može služiti svojim ovlastima “od obavještavanja javnosti do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka, počevši od kandidacijskog postupka pa nadalje”.

U svojim izjavama u Vinkovcima, Milanović je tvrdio da bi to predstavljalo prekoračenje ovlasti Suda i pitao se koliko se unazad to može primijeniti, te bi li Sud mogao poništiti njegovu izbornu pobjedu 2020. (arhivirano ovdje), s obzirom da se i ona može smatrati “izbornom radnjom” koja je dovela do sadašnjeg stanja stvari.

U izjavi koju je dao na Facebooku dan nakon konferencije, Milanović je osudio objave HDZ-a, optužujući ih da su “falsificirali njegovu izjavu”, te je pojasnio da je on izjavom mislio kako “takav gangsterski Ustavni sud nakon izbora može i pohapsiti ih sve i uzeti im djecu za taoce”.

Predsjednik Milanović poznat je po svojoj vatrenoj retorici, često se koristeći šarolikim uvredama i pretjerivanjima kako bi kritizirao svoje suparnike. U nedavnom službenom priopćenju, na primjer (arhivirano ovdje), parlamentarnu većinu opisuje kao “slugane i vrtne patuljke” premijera Andreja Plenkovića, njegovog dugogodišnjeg rivala.

Kroz njegov mandat, njegove su javne izjave često bile ponižavajuće, obezvređujuće i živopisne, što je medije poticalo da prikupljaju liste njegovih najvećih uvreda na godišnjoj razini, kao na primjer ovdje (arhivirano ovdje). Njegove su osobne uvrede povremeno postajale i memovi, kao “Zokijev generator uvreda” koji je kružio na Facebooku (arhivirano ovdje).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.