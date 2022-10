Novi problem za više rusko zapovjedništvo: Smijenjen još jedan važan general

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Kako navodi, ukrajinske snage su vjerojatno bespilotnim letjelicama napale Crnomorsku flotu u blizini Sevastopolja.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su Ukrajinici koristili sedam autonomnih pomorskih dronova i devet bespilotnih letjelica za izvođenje “terorističkog napada”, ali ISW ističe da su vojna plovila u vrijeme rata legitimni ratni ciljevi, a ne teroristički napad.

Rusi tvrde da su uništili sve zračne mete. Slična neidentificirana bespilotna letjelica pojavila se po prvi put na obali Krima 21. rujna.

VEZANA VIJEST Tko je general kojeg Kadirov krivi za rusko povlačenje u Ukrajini?

U ovom trenutku još nije jasno kolika je šteta napravljenba na plovilima Crnomorske flote. Rusko ministarstvo obrane navelo je da je napad izazvao manju štetu minolovcu Ivan Golubets i zaštitnoj barijeri u južnom zaljevu.

Crnomorska flota ima tri fregate klase Grigorovič koje mogu ispaljivati krstareće rakete Kalibar. ISW procjenjuje da je ukrajinska odluka da ih napade u ovom trenutku smislene, s obzirom na intenzivirane napade ruskih bespilotnih letjelica i projektila usmjerenih na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Da je Kijev naredio ovaj napad, to bi bio razmjeran, čak i suzdržan, odgovor na opsežnu rusku kampanju strateškog bombardiranja kojom su napadani civilni diljem Ukrajine tijekom proteklih nekoliko tjedana, piše ISW.

NEW: Likely #Ukrainian forces conducted an attack against a Grigorovich-class frigate of the Black Sea Fleet (BSF) near #Sevastopol with unmanned surface vehicles on October 29.https://t.co/pA5nWQLjTr pic.twitter.com/5EdgTl0dBY