Proruski separatist: Ako Ukrajinci ne promijene stavove, sve ćemo ih pobiti

Prvi među opsjednutima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, kaže Gubarev i dodaje da se radi o “sotonskom izrodu, Hitleru 2.0 koji je zaražen bijesnim nacionalizmom i rusofobijom, slikama žena koje režu grlo”.

“Oni su prokleto opsjednuti sotonisti, iz perspektive kršćanske misli. Iz sekularne perspektive, to su antisistemski liberalni konzumeristi, glupani koji ne mogu shvatiti što se događa”, rekao je.

Pavel Gubarev, Russia's "DPR" figure in Donetsk, states their intent towards Ukrainians: "We aren't coming to kill you, but to convince you. But if you don't want to be convinced, we'll kill you. We'll kill as many as we have to: 1 million, 5 million, or exterminate all of you." pic.twitter.com/tgQAuyM4Sp