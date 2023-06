Rusi angažirali novu privatnu vojsku, Prigožin izgubio živce pa napao Šojgua

Podijeli :

Ruska i ukrajinska vojska obje tvrde da su zabilježile vojne uspjehe na bojišnici, pri čemu je Moskva rekla da je odbila napade ukrajinskih snaga, a Kijev da je pod svoju kontrolu vratio još jedno selo u istočnoj Doneckoj oblasti.

Rusko ministarstvo obrane je reklo da je angažiralo svoju prvu privatnu vojsku, specijalnu jedinicu “Ahmat”, za koju se smatra da je pod kontrolom čečenskog vođe Ramzana Kadirova. To je objavljeno usred rastućih tenzija između ministra obrane Sergeja Šojgua i plaćeničke skupine Wagner, čiji je vlasnik oligarh Evgenij Prigožin.

Kaos na ruskoj strani, šef Wagnera prijeti odlaskom u Moskvu: Imate dva tjedna!

Ministarstvo obrane je krajem prošlog tjedna najavilo svoju namjeru da do 1. srpnja pod svoje zapovjedništvo stavi sve privatne vojske koje se bore na strani Moskve, no Prigožin je rekao da Wagner na to neće pristati jer vjeruje da Šojgu ne može dobro voditi ni regularnu vojsku.

Britansko ministarstvo obrane je reklo da se Šojgu sve češće nastoji prikazati kao glavni vojni strateg Moskve.

“Šojgu je dao najmanje dva komentara o ruskim obrambenim operacijama, uključujući gotovo sigurno pretjerane tvrdnje o ukrajinskim gubicima”, objavilo je britansko ministarstvo u svom dnevnom izvješću o ratu.

Vođa Wagnera: Ukrajina je vratila dio naselja sjeverno od Bahmuta

Ukrajina je rekla da je zauzela selo Storoževe u Doneckoj oblasti usred nagađanja o stanju velike protuofenzive radi ponovnog zauzimanja ukrajinskog teritorija. Kijev još nije službeno potvrdio da je protunapad počeo, no dao je naznake da je vojna operacija u tijeku.

“Ukrajinska zastava opet leti iznad Storoževe i to će biti tako sa svakim selom dokle god potpuno ne oslobodimo ukrajinsko tlo”, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maljar na svom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram.

Selo Storoževe se nalazi na granici između Donjecke i Zaporiške oblasti, u istom području gdje su ukrajinske snage u nedjelju rekle da su oslobodile druga manja mjesta.

Putin se napokon oglasio i potvrdio: “Ukrajinska protuofenziva je počela!”

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov je rekao da je “Grupa armija Istok odbila tri neprijateljska napada u smjeru Velike Novosilke u Doneckoj (Narodnoj) Republici i u području oko sela Levadne u Zaporiškoj (oblasti)”.

Kazao je da je to postignuto “topničkom paljbom i sustavima teških plamenobacača”.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) je rekao da ruski dužnosnici nastoje umanjiti značaj ukrajinskih dobitaka na tom području, no dodao da su tvrdnje o ukrajinskom proboju preuranjene iako su ukrajinske snage oslobodile nekoliko sela.

