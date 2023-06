Rusi odbili ukrajinsku ofenzivu? “Izgubili su 350 vojnika i 30 tenkova”

Podijeli :

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / ilustracija

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da su njegove snage tijekom noći odbile velik pokušaj ukrajinskih postrojbi da se probiju kroz bojišnicu na jugu Zaporiške oblasti i da su im nanijele velike gubitke.

Reuters nije mogao to potvrditi iz neovisnih izvora, a komentara nije imalo ni ukrajinsko ministarstvo obrane. Neki ruski i zapadni dužnosnici smatraju da je Ukrajina ovaj tjedan počela dugoočekivanu protuofenzivu, no to Kijev nije javno potvrdio.

Šojgu je rekao da su njegove snage tijekom noći odbile četiri odvojena ukrajinska napada na južnoj bojišnici i da su se snage Kijeva morale povući “s velikim gubicima”.

“Svijet bi sada trebao pokazati da se Rusija ne može izvući s takvim terorom”

“Danas u 1,30 sati ujutro neprijatelj je pokušao probiti naše linije obrane u smjeru Zaporižja sa snagama 47. mehanizirane brigade s do 1500 ljudi i 150 oklopnih vozila”, priopćio je Šojgu.

“Neprijatelja su na vrijeme uočile naše izviđačke snage i naše topništvo i zračne snage izveli su preventivni napad koristeći se protutenkovskim oružjem.”

Šojgu tvrdi da je Ukrajina izgubila 30 tenkova, 11 oklopnih pješačkih vozila i do 350 vojnika. U srijedu je rekao da su ukrajinske snage pretrpjele još veće gubitke u zadnja 24 sata. Reuters to nije mogao potvrditi iz neovisnih izvora.

Vođa Wagnera: Ukrajina je vratila dio naselja sjeverno od Bahmuta

Zaporiška oblast, koja je oko 80 posto pod ruskom kontrolom, dio je tzv. kopnenog mosta, područja koje povezuje istočnu ukrajinsku regiju Donbas s Krimom, koji je Rusija anektirala 2014. godine. Zauzimanje tog kopnenog mosta smatra se jednim od glavnih ciljeva ukrajinske protuofenzive.

Vladimir Rogov, prorurski dužnosnik u dijelu Zaporiške oblasti koja je pod ruskom kontrolom, rekao je da su se ukrajinske snage pokušale probiti kroz ruske linije koristeći se dronovima, oklopnim vozilima i višecjevnim bacačima raketa.

Rogov je na Telegramu rekao da ruske snage očekuju još takvih napada u danima i tjednima koji dolaze, a koje je ocijenio odlučujućima za tijek rata, koji Moskva i dalje naziva posebnom vojnom operacijom.

