Rusi u bijegu od ukrajinske protuofenzive: Evo što su ostavili u rovovima

Boca sirupa od sibirskog bobičastog voća, mnoštvo prljavih čarapa i vrećica čaja s vojnom oznakom "Za pobjedu!".

To se, između ostalog, može pronaći u ruskim rovovima, ekspresno napuštenima pri bijegu pred ukrajinskom protuofenzivom, piše New York Times.

Svakako, to je za ukrajinske vojnike jedna prednost sporog napretka vojne akcije za oslobađanje okupiranog teritorija na jugu zemlje. Značajno je i što su rovovi dobro pripremljeni, zaštićeni i mogu poslužiti kao utvrde Ukrajincima, ako bi Rusi krenuli u nove napade.

“Nije baš ugodno”, rekao je Maksim, vojnik ukrajinske 36. mornaričke brigade, koji je prikupio brojne zanimljivosti, uključujući ono za što misli da je talisman – nekoliko metaka prekrivenih svjetlucavima “prahom” i pričvršćenih na privjesak za ključeve.

“To je naša zemlja, ali nije baš ugodno biti ovdje. Ne osjećam se kao kod kuće”, rekao je vojnik.

Početkom lipnja, ukrajinske trupe, uključujući tisuće vojnika obučenih i opremljenih od strane Amerikanaca i drugih zapadnih saveznika, započele su protuofenzivukroz južnu Ukrajinu pod ruskom okupacijom.

U zasjedi je ležalo na tisuće ruskih vojnika stacioniranih u kilometarskim rovovima i drugim utvrdama, zajedno sa zamkama za tenkove i tisućama mina. No, to ne obeshrabruje Ukrajince. Žele doći do Azovskog mora, udaljenog oko 55 milja preko otvorenih ravnica koje nude malo zaklona.

Ako uspiju, podijelit će ruski okupirani jug u dvije zone, presjeći kopneni most od Rusije do okupiranog Krimskog poluotoka i uvelike kompromitirati sposobnost Rusije da opskrbi svoje trupe na zapadu.

Dok su napredovali, Ukrajinci su zauzeli ruske linije rovova, bunkere i vatrene položaje u napuštenim zgradama, ali pod neprestanim topničkim bombardiranjem imali su malo vremena očistiti otpad i napuštenu odjeću, pancirke, ponča, posteljinu i ostatke vojnih obroka koje im je “ostavio” neprijatelj u bijegu.

Ali, ostavili su i tijela… Riječ je o ukrajinskim vojnicima koji su poginuli braneći selo u prvim mjesecima rata dok su ruske snage brzo napredovale. Njih sedam bilo je tamo od travnja prošle godine i jedan od težih zadataka bilo je pripremiti ih za transport na identifikaciju, kako bi dobili zasluženi ispraćaj.

Što se tiče mrtvih ruskih vojnika, Ukrajinci su dohvatili one koji su se mogli ukloniti bez rizika, a druge su prekrili hrpama zemlje kako bi pokušali kontrolirati neugodan miris. Ipak, rovovima se širio užasan smrad, a posvuda su bili rojevi muha.

Nažalost, sve je to dio ratovanja. Kako tvrde oni na terenu, moraju se očeličiti kako bi manevrirali u rovovima i pucali iz oružja na neprijateljske trupe koje se približavaju. Ali, cilj oslobođenja zemlje i ruskog utjecaja na ukrajinsku svakodnevnicu dovoljna je motivacija da se nastavi dalje.

“Komplicirano je. I da, ide sporo. Ali što je najvažnije, ide”, rekao je jedan od vojnika koji aktivno sudjeluje u protuofenzivi.

