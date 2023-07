“Susret Putina i Prigožina je susret dva lava koji imaju problem s očnjacima”

Podijeli :

Sergei ILNITSKY, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / AFP

Gordan Akrap sa Instituta za istraživanje hibridnih sukoba bio je gost Newsnighta u kojem je komentirao stanje na ukrajinskom bojištu.

“Susret Vladmira Putina i Jevgenija Prigožina je susret dva lava ili dva vuka gdje obojica imaju ozbiljnih problem s očnjacima ili pandžama te su shvatili da bi treća strana odnijela pobjedu kad bi došlo do sukoba i uklonila obojicu s političke scene. Ovo je jedan od onih brakova iz nužde. Uvjeren sam da Putin i njegova administracija neće Prigožinu oprostiti ono što je napravio“, rekao je stručnjak za sigurnost sa Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Gordan Akrap.

Navodi da se traži rješenje kako da Wagner i Rusija zadrže utjecaj u tih 10, 11 država Afrike u kojima Wagner ima utjecaj.

“Rusi žele priznati da oni imaju prijatelje i saveznike. S jedne strane Prigožin je računao na Surovikina i Aleksejeva koji su tu noć kad je pokrenut proces bili uhićeni. Kad general izdaje određene zapovijedi on se onda koristi jezikom simbola. Njegov govor tijela je bio nula, vrlo loš i negativan, on čita s blesimatra. Nema nijedan simbol svoje moći. Nema nijednu sliku ili zastavu pokraj sebe”, rekao je Akrap te je dodao: “Prigožin je dobio kodnu poruku da nema podršku i da nema smisla ići dalje, ali se i dalje nadao da će se postrojbe koje su se nalazile na putu prema Moskvi držati prethodnog dogovora. On je došao do 200 kilometara od Moskve”.

Akrap kaže da je obavještajna ruska zajednica detektirala što se događa i istu večer je spriječila širenje pobune unutar oružanih snaga.

“Hoće li Valerij Gerasimov biti smijenjen s pozicije zapovjednika oružanih snaga u Ukrajini to je sad pitanje. Ne bih se kladio na Prigožina, da prodajem životno osigiranje ne bih mu ga prodao. Svih ovih 500 dana pokazalo je da je Ukrajina pokazala da misli o svojim vojnim snagama. Ne srljaju, ne gube uludo vojsku. Ukrajinci polako, ali sigurno napreduju. Rusi imaju vrlo ograničene ljudske i tehničke kapacitete. Ljudi se iscrpljuju i fizički i psihološki. Ako je iscrpljivanje vlastitih snaga na Bahmutu bila taktika da se kupi vrijeme, to je strategijska greška”, kazao je.

