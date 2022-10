Ruski vojni analitičar i savjetnik ministarstva obrane Ruslan Pukhov izletio se neposredno prije intervjua koji je davao uživo na ruskoj Poslovnoj televiziji RBK, potvrdivši, svjesno ili ne, da Rusija koristi iranske ubojite dronove, nešto što Kremlj uporno odbacuje kao laž.

Nakon što su ga voditelji predstavili, Ruslan Pukhov se pridružio na sceni voditeljima TBK televizije, vidi se u kratkom video koji se proširio društvenim mrežama.

Kako se čini, nesvjestan da mu je već upaljen mikrofon, neposredno prije prvog pitanja objašnjava voditeljima da je bolje ne pričati previše o iranskim dronovima.

“Ne bih htio provokacije pa ajmo lagano s temom dronova. Znate kako se kaže – svi imamo šu…, ali to ne izgovaramo. Svi znamo da su dronovi iranski, ali vlada to nije priznala”, rekao je Pukhov referirajući se na dječju pjesmu o pokušaju roditelja da obuzdaju psovke.

Unatoč optužbama sa zapada ni Moskva ni Teheran ne priznaju upotrebu samoubilačkih iranskih dronova koji su se pojavili u posljednje vrijeme kao sredstvo ratovanja ruske vojske, piše Business Insider.

