Vojni analitičar o pokušaju likvidacije Putina: “Nisam siguran da je to realno”

Marinko Ogorec, vojni analitičar, u N1 Studiju uživo komentirao je posljednji incident u Rusiji. Naime, kako su Rusi jučer objavili, došlo je do napada dronovima na Kremlj, a to su okarakterizirali kao pokušaj atentata na ruskog lidera Vladimira Putina. Najprije su optužili Ukrajinu da stoji iza napada, što je predsjednik Volodimir Zelenski demantirao, a u četvrtak su poručili da SAD stoji iza pokušaja likvidacije Putina.

Ogorec pak navodi da je moguće da je Rusija to iscenirala. “Tako dobra snimka, tko bi u noćnim uvjetima to snimio?! Mislim da je to jedna od režija u scenariju Moskve, tj. Rusije kao takve. Što time žele, koji je cilj takvog scenarija, to je vrlo teško reći. Ruski protuzračni sustav je toliko dobro koncipiran da se takav napad ne bi mogao dogoditi. Ovo je nešto sasvim drugo tako da nisam siguran da je to realna stvar.”

Kremlj je danas pokušao odgovornost za taj napad prebaciti na SAD. “Uvijek se pokušava naći drugi krivac, netko tko je taj tko će biti zločinac, koji namjerava napadati Rusiju koja je malte ne nedužna. To je već viđen scenarij koji traje od agresije na Ukrajinu.”

S druge strane, Rusija nastavlja napadati dronovima ukrajinsku prijestolnicu Kijev. “To rade od početka agresije i to će trajati još jedno duže vrijeme.”

“Imam dojam da je Rusija uzela strategiju što je više moguće unišiti ukrajinsku infrastrukturu, kako istjerati što veći broj ukrajinaca iz zemlje i mislim da to provode sustavno i već duže vrijeme”, dodao je Ogorec.

“Zapad vrši strahoviti pritisak na Zelenskog”

Vojni analitičar također navodi da Rusija od početka rata provodi istu strategiju. “Od početka primjenjuju istu strategiju. Po njihovom postupanju, stječe se dojam da ‘ako Ukrajina neće biti naša, onda neće biti ničija’. Drugim riječima – onda Ukrajine ne treba ni biti. To je strategija koja je na djelu i koja je od početka takva kakva je.”

Ogorec se osvrnuo i na dugo najavljivanu ukrajinsku protuofenzivu. “Zapad vrši strahoviti pritisak na Zelenskog da krene u ofenzivu. Kad se politika upetlja u struku, onda to može biti opasno za onog tko posluša politiku a ne struku. Zelenski će biti natjeran da krene u ofenzivu. Činjenica je da Ukrajinci imaju potencijala da bi mogli osloboditi jedan značajan dio prostora, a koliko i kada, to ćemo vidjeti kada do toga dođe.”

Što se tiče diplomatskih posjeta ukrajinskog predsjednika, Ogorec navodi da je to “uvod u ofenzivu”.

“Svakoj vojnoj aktivnosti takvog tipa mora pethoditi odgovarajuća diplomatska aktivnost, a očito je Zelenski sad u nekoj diplomatskoj ofenzivi“, kazao je.

“Isto tako je i Hrvatska imala diplomatsku aktivnost prije Oluje i Bljeska i ostalih oslobodilačkih misija, ali nisam sklon povezivati ratove kao takve jer je svaki jedinstven. Hrvatski Domovinski rat je bio apsolutno jedinstven, nema sličnog, ukrajinski rat je nešto sasvim drugo”, dodao je.

“Rusi mogu još godinama ratovati”

Osvrnuo se i na mirovnu inicijativu koju je spomenuo papa Franjo. “Vrlo je tajnovita inicijativa. Rekao je da se sve provodi u tajnosti, a niti ukrajinska strana nije previše upućena u to, tek ćemo vidjeti o čemu se radi.”

Komentirao je i kakva je uloga Kine u mirovnim pregovorima. “Kinezi su sada ti koji bi mogli imati jednu od vrlo ozbiljnih uloga medijatora. Svojedobno je to bila Turska, ali nakon potresa koji su je okrenuli na unutarnje probleme, mislim da je sada izvan igre u tom segmentu. Sad se otvara prostor za Kinu koja kao velika sila može biti korisna u toj medijaciji. Kina bi kasnije, ako je se uzme kao medijatora, mogla odigrati ključnu ulogu u svemu tome.”

Više puta se spominjalo da je Rusija pri kraju zaliha i kada je riječ o oružju i ljudstvu, no Ogorec se ne slaže s tim i navodi da Rusija još nije iscrpila svoje zalihe.

“Mislim da Rusija još nekoliko godina bez većih poteškoća voditi ovaj rat zahvaljujući ogromnim rezervama i pričuvama koje su joj ostale još iz Sovjetskog Saveza. Ukrajina nema te potencijale i mora se oslanjati na pomoć Zapada”, zaključio je Ogorec.

