Vojni analitičar: Strategija iscrpljivanja ruskih snaga se isplatila

REUTERS/Stringer

Vojni analitičar i profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Robert Barić u Newsroomu se osvrnuo na potencijalne dramatične trenutke u ratu između Ukrajine i Rusije, što posljednje aktivnosti ukrajinske protuofenzive sugeriraju. No, možda se samo radi o dojmu...

“Čuvena ukrajinska ofenziva, a ne protuofenziva kako se naziva, iako to bolje zvuči. Jasno se zna što u vojnom djelovanju protuofenziva, to je kad napadnuta vojska odmah kreće u protuakciju”, ispravio je odmah na početku profesor i vratio se na temu:

“Citirat ću čuvenog umirovljenog australskog generala Micka Ryana, po meni najboljeg komentatora zbivanja u ovom sukobu, koji je rekao da kad bi dobio dolar za svaki put kad su ga pitali o ukrajinskoj protuofenzivi, bio bi bogat.”

Ono što se zna jest da Rusija nije postigla ciljeve i da su donosili krive odluke.

“Naime, ni na jednom ključnom mjestu nisu probili ukrajinsku obranu. Čak ni Bahmutu, koji će se, dojam je, održati”, kazao je Robert Barić.

Tamo ruske snage kontroliraju veći dio gradskog područja pa je zanimljivo što se Ukrajnci uspijevaju obraniti i što su vratili oko 20 kilometara kvadratnih.

“Ova je operacija bila i prije zamišljena, ali u ožujku su nastale promjene vremena, prvo snijeg pa kiša. Blato je bilo do koljena i sve se moralo odgoditi, no sad je krenula lokalna ukrajinska protuofenziva. Iako Wagner vraća neke gradske četvrti u središtu Bahmuta, to nije važno jer Ukrajinci napadaju po bokovima. I ne bih rekao da je to znak početka ofenzive u cijelosti jer bi napadi krenuli iz više smjerova. Ovo je lokalna operacija”, govori vojni analitičar pa nastavlja:

“Ukrajinci su je izvezli iz nekoliko razloga. Prvi, očito je da su napad izvele mehanizirane snage jer se radi o testu snaga koje su uvježbavane. Drugo, Rusi se stavljaju u tešku poziciju jer postoji potencijal pada Bahmuta. I, treće, to je ispipavanje ruske obrane traženjem slabih točaka.”

Aktivnosti na jugu Ukrajine su pokazale određeni napredak i od 13. svibnja kod Svatova stižu ozbiljne informacije o bitkama. Ukrajinci šute, a Rusi panično komentiraju događaje.

“Zanimljivo je da Rusi govore o bombardiranju zauzetih gradova iako su prije tjedan dana govorili da su u njihovoj kontroli”, naglasio je Barić.

U konačnici, Rusima Bahmut više nije prioritet, što znači da se strategija iscrpljivanja ruskih snaga od siječnja Ukrajini isplatilo. Bez obzira na pojačani angažman Wagnera, nije postignut značajniji uspjeh. Stoga, bit će itekako zanimljivo pratiti događaje u narednim tjednima jer možda ćemo svjedočiti početku kraja invazije…

