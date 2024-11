Vučić za BBC negirao da je i dalje prisutna velikosrpska ideologija: “Srbija ima svoje granice”

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru za BBC istaknuo da je Srbija na strani EU-a, da vodi nezavisnu srpsku politiku i da želi dobre odnose sa susjedima.

Aleksandar Vučić je u emisiji “Hard talk“ za britanski javni servis BBC, rekao da Srbija vodi nezavisnu politiku, ali da je njen strateški cilj da postane punopravna članica EU-a : “Napravit ćemo sve neophodne reforme. Ubrzat ćemo sve procese i dat ćemo sve od sebe da to završimo do kraja 2026. To ne znači da ćemo biti dio EU-a 2027. ili 2028., ali hoćemo li reći najgore o našim tradicionalnim prijateljima i partnerima s istoka, mi to danas imamo dobre odnose“, rekao je Vučić, prenijela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Na pitanje voditelja “da u EU-u vide znakove nepoštovanja osnovnih ljudskih prava u Srbiji kao što su sloboda medija i nezavisno pravosuđe, i da smatraju da se na taj način Srbija udaljava od EU-a“, Vučić je rekao da je u posljednjem izvještaju Europske komisije navedeno da je Srbija ostvarila ograničen napredak, što, kako je dodao, ne znači nazadovanje.

FOTO, VIDEO / Vučić se oglasio nakon sjednice srpskog Vijeća za nacionalnu sigurnost

“Ograničeni napredak nije i ne znači nazadovanje. Ali slažem se da postoji tisuću stvari koje su nam potrebne, na kojima trebamo raditi i zato ih sada mijenjamo“, rekao je Vučić.

Rekao je da zato Srbija blisko radi s ODIHR-om na poboljšanju propisa oko izbornih procesa i ostalog.

“U tom izvještaju EU-a ste vidjeli da su rekli da poljoprivreda Srbije ide savršeno. Ali niste bili zainteresirani to reći. A ovo drugo su pitanja koja trebamo unaprijediti i ja se slažem s njima“, rekao je Vučić koji je ukazao da je zadovoljan s ekonomskim razvojem Srbije i da je fokusiran na ekonomske reforme u budućnosti te da sanja o Expu 2027.

Odgovarajući na pitanje oko odnosa Srbije i Rusije i konstatacije da su se energetske veze dvije zemlje produbile od početka ruske invazije na Ukrajinu Vučić je rekao da je trgovinska razmjena Srbije i Rusije duplo manja nego što je bila i da se Beograd trudi da diverzificira energetske izvore zbog čega je izgrađen interkonektor između Srbije i Bugarske.

“I dalje dobivamo velike količine plina iz Rusije”

“Zato smo počeli, ne samo da pregovaramo, već i da kupujemo plin od Azerbejdžana, ali i dalje dobivamo velike količine plina iz Rusije“, rekao je Vučić.

Govoreći o sankcijama Rusiji, rekao je da Srbija sama odlučuje.

“Kao što vidite, imam samo jednu stolicu. Nema dvije stolice. A naša stolica je da to znači da sami donosimo odluke. To znači da smo podržali Ukrajinu kada je u pitanju humanitarna pomoć, financijska“, rekao je Vučić.

On je rekao da je u posljednje dvije i po godine s predsjednikom Rusije jednom razgovarao kada mu je Vladimir Putin čestitao telefonom 80. godišnjicu oslobođenja Beograda.

U odgovoru na pitanje o masakru počinjenom u Srebrenici tijekom rata, 1995. godine, kao i inicijativi da se taj zločin definira u UN-u kao genocid Vučić je naglasio da “nitko ne negira što se dogodilo u Srebrenici“.

Vučić: Tijekom sutrašnjeg dana nove ostavke u Vladi i na drugim mjestima

“Uvijek sam bio spreman priznati da je to bio strašan masakr“, kazao je Vučić i podsjetio da je otišao u Srebrenicu, sagnuo glavu i odao počast žrtvama, ali i da je tamo bio napadnut.

“Vjerujem u pomirenje u regiji”

Rekao je da su u UN-u kvalificiranje tog masakra kao genocid pokrenuli Nijemci i Bošnjaci kao političku inicijativu.

“Mi to smatramo političkom inicijativom. Kao što ste vidjeli, 109 zemalja dijeli naše stavove. Ljudi nisu razumjeli zašto neki drugi masakri ili neki drugi veliki zločini nisu prepoznati ili priznati kao genocid. A ako je riječ o suosjećanju, ako je riječ o odavanju počasti žrtvama, uvijek sam spreman to napraviti. Vjerujem u pomirenje u regiji, ali ne vjerujem u tu vrstu narativa koji će uvijek donositi nove političke sukobe i nove nevolje“, rekao je Vučić.

Negirao je da je i dalje prisutna velikosrpska ideologija i rekao da se u usvojenoj deklaraciji na skupu u Beogradu u potpunosti podržava sporazum iz 1995, i rekao da ponavlja da podržava teritorijalni integritet BiH “u skladu s međunarodnim javnim pravom i datumom sporazumu i teritorijalnom integritetu Republike Srpska u okviru BiH“.

Vučić je naglasio da Srbija ima svoje granice u skladu s ustavom i međunarodnim pravom.

Putin pozvao Vučića u Moskvu

Govoreći o odnosu Beograda i Prištine rekao je da u procesu normalizacije nije traženo de facto priznanje Kosova i da “tako nešto nigdje nije ni napisano ni rečeno“.

“Normalizacija znači da živimo u miru, stabilnosti, spokoju, da imamo slobodnu trgovinu robe, kapitala, ljudi, usluga, da razvijamo naše poljoprivrede, da počnemo razgovarati o različitim pitanjima i da ih pokušamo riješiti“, rekao je Vučić.

On je istaknuo i da su mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji pitanje za one koji su “otvorili Pandorinu kutiju”.

Predsjednik Srbije je naveo da je promijenio mnoge stavove, ali i da nije promijenio pogled na, kako je rekao, nezakonite radnje koje se poduzimaju protiv Srbije, jer se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a pitanje je zašto je Srbija bombardirana bez odluke Savjeta sigurnosti UN-a.

“Neću se s vama složiti kada je riječ o događajima na prostoru bivše Jugoslavije”

Upitan što se promijenilo od njegove političke pozicije u mladosti i članstva u Srpskoj radikalnoj stranci, koja je kako je rekao tijekom raspada Jugoslavije zastupala ideologiju Velike Srbije, i sada kao lidera druge stranke i predsjednika zemlje, rekao je da se svakako promijenio.

“Stariji sam 30 godina i svakako sam se promijenio, ali iako se neću s vama složiti kada je riječ o događajima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i ulozi koju su u tome imale zapadne zemlje i neke druge, mijenjajući se shvatio sam da je ekonomija od ključne važnosti za budućnost zemlje, a nemoguće je bilo što napraviti ako nemate mir i stabilnost“, rekao je Vučić za BBC.

