BiH: Riješene kadrovske križaljke, novo Vijeće ministara najkasnije za 30 dana?

Izvor: Armin Durgut/PIXSELL

Političke stranke koje su dogovorile uspostavu nove vladajuće koalicije u BiH napokon su riješile svoje kadrovske križaljke i predložile kandidate za nove državne ministre a mandatarka za sastav vlade Borjana Krišto zatražila je provjeru podobnosti i nada se kako će sve biti okončano najkasnije za mjesec.

“Rok za provjeru imena ministara i zamjenika je 30 dana i ne vjerujem da će doći do kašnjenja”, kazala je Krišto za lokalne medije podsjećajući na zakonsku obvezu da sigurnosne agencije provjere ispunjavaju li predloženi kandidati za ministre i njihove zamjenike zakonske uvjete za imenovanje, primjerice jesu li kažnjavani.

Krišto je imenovana za predsjedateljicu Vijeća ministara BiH na temelju prijedloga HDZ-a no ona sada ima vrlo ograničenu ulogu jer ne može sama određivati tko će biti ministri nego mora prihvatiti rješenja koja joj ponude stranke a one pri tom moraju izbalansirati etničku i teritorijalnu zastupljenost.

Tako je čelnik HDZ-a Dragan Čović u međustranačkoj trgovini odlučio za svoje kadrove zadržati ministarstva pravde i civilnih poslova ali i zamijeniti osobe koje su do sada bile na čelu ta dva ministarstva.

Za ministra pravde predložio je odvjetnika iz Mostara Davora Bunozu dok bi civilne poslove trebala preuzeti Dubravka Bošnjak iz Sarajeva, sadašnja zamjenica direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik odlučio je u Vijeću ministara zadržati dosadašnjeg predsjedatelja Zorana Tegeltiju i povjeriti mu resor financija. Tegeltija će ujedno biti potpredsjednik Vijeća iz reda Srba a na dužnosti ministra ostaje Staša Košarac koji je i do sada vodio vanjsku trgovinu i ekonomske odnose. Srbima je pripalo i Ministarstvo sigurnosti a na njegovu čelu bi trebao biti Nenad Nešić, predsjednik stranke Demokratski narodni savez (DNS) koja je u koaliciji s SNSD-om.

Novi šef bosanskohercegovačke diplomacije i ujedno bošnjački dopredsjednik Vijeća trebao bi postati Elmedin Konaković, čelnik stranke Narod i pravda (NiP) dok će predsjednik Naše stranke (NS) Edin Forto preuzeti Ministarstvo prometa i komunikacija. SDP-u je pripalo Ministarstvo obrane koje bi trebao voditi Zukan Helez.

Novina u sazivu budućeg Vijeća ministara BiH je to što bi jedan od ministara iz RS-a trebao biti Bošnjak pa je tako Dodik dao suglasnost da to bude Sevlid Hurtić koji bi trebao voditi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Hurtić je u proteklim mjesecima ostvario meteorski politički uspon jer je kao potpuno anonimna osoba na izborima u listopadu najprije izabran za zastupnika u parlamentu RS i to kao kandidat nove stranke pod naziom BH zeleni a potom je postavljen za ministra u vladi RS.

Istaknuti član NS Damir Arnaut kazao je kako je uvjeren da je Hurtić, iako Bošnjak, zapravo Dodikov čovjek i da će u Vijeću ministara zastupati Dodikove a ne interese Bošnjaka.

Nakon okončanja postupka provjera Krišto treba zastupničkom domu parlamenta BiH i formalno predložiti nove ministre i zamjenike a oni moraju dobiti potporu većine zastupnika.

Dvije od osam stranaka koje su prvotno činile jedinstveni bošnjačko-građanski blok kako dio nove vladajuće većine odlučile su kako neće sudjelovati u državnoj vlasti pa je koalicija u kojoj je sada šest stranaka te HDZ i SNSD spala na tijesnu većinu koja može računati na najviše 23 od ukupno 42 zastupnika koliko ih broji Zastupnički dom.

