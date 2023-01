Podijeli :

Izvor: N1

Jedan od najpoznatijih hrvatskih matematičara Toni Milun za N1 je objasnio kako se najlakše prilagoditi novoj valuti - euru. Istaknuo je četiri najvažnija faktora kod prelaska na euro, a objasnio je i kako brzo i lako možemo preračunati cijene iz kuna u eure.

Kako najlakše preračunati?

Milun kaže da da neki množe sa sedam i osam pa nađu srednju vrijednost. Primjerice, cijena proizvoda je šest eura: 6 pomnoženo sa 7 je 42, 6 pomnoženo s 8 je 48 pa je srednja vrijednost 45 kuna.

Naš poznati matematičar predstavio je i drugi način lakog preračunavanja. Neki dodaju nulu pa oduzmu četvrtinu, dakle: 60 minus 15 je 45 kuna.

Oba su principa jednostavna i približno točna. Precizan iznos je 45,21 kuna.

Zaokruživanje cijena

“Ako želiš manje potrošiti, zaokružite na više pa ćeš možda manje kupovati”, savjetuje Milun.

Kovanice eura

“Centi će možda izaći iz upotrebe”, navodi Milun, dodajući da je slična praksa u Finskoj.

Što s napojnicama?

Budući da su Hrvati skloni ostavljanju napojnica, Milun je objasnio kako to sada raditi s eurima.

Najprije je podijelio osobno iskustvo kada je s prijateljicom bio na kavi. Ona je za račun ukupnog iznosa 3,75 eura dala pet eura, što je znatno više od onoga što su mnogi ostavljali u kunama.

“Ako ste ostavljali kunu, to je nekih 13 centi. Netko možda ostavlja više, ali to su neke mjere, od 10 do 20 centi za napojnicu”, navodi Milun.

Štednja

Naš poznati matematičar je pojasnio i kako bi bilo dobro štedjeti u eurima.

“Svi imamo svoje preferencije, ali bilo bi dobro da svatko ulaže ili štedi za bolju budućnost, ako ništa drugo, onda za mirovinu. Crni fond bi trebao biti tri do šest prosječnih plaća. Prosječna plaća je oko 1.000 eura pa bi bilo lijepo doći do 3.000 eura. Mi sa samo 20 eura mjesečno možemo početi štediti i brinuti se za našu budućnost”, navodi Milun.

“Kad bi svaki dan odvajali, na primjer, 50 centi, to je mjesečno 15 eura, a to je godišnje 180 eura što je jako lijep iznos – i to je dobar početak”, dodao je.

Psihološki efekt

Milun također navodi da će nam biti potrebno određeno vrijeme da se naviknemo na novu valutu.

“Vidimo da su kave poskupjele za 20 centi negdje, to je puno, to nije 20 lipa. Još se nismo naviknuli, a neki psiholozi kažu da će nam za to trebati možda i nekoliko godina. Treba nam vremena da se naviknemo”, kazao je Milun.