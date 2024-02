Bjeloruski novinar i redatelj na sudu u Beogradu: Ne izručujte me, završit ću kao Navaljni

Podijeli :

N1 Srbija

Na Žalbenom sudu u Beogradu danas je održano ročište u slučaju bjeloruskog novinara, redatelja i aktivista Andreja Gnjota koji je u beogradskom centralnom zatvoru već četiri meseca. Njega Bjelorusija traži za utaju poreza. Gnjot se danas prvi put obratio sudu i rekao da nije suglasan da se izruči Belorusiji jer mu prijete progon i mučenje, a strahuje, kaže, i da ne završi kao ruski aktivist Aleksej Navaljni.

Tužiteljstvo je tražilo da sud odbije njegovu žalbu. „Četiri mjeseca čekam ovo ročište kako bih iznio vrlo važne i delikatne informacije koje ćete sada prvi put čuti“, rekao je pred sudskim vijećem Gnjot.

VIDEO / Oglasila se udovica Navaljnog: Putin je ubio mog supruga Njemačka zbog Navaljnog pozvala ruskog veleposlanika na razgovor

Bjelorusija ga tereti za utaju poreza, a on i njegova obrana navode da je to politički proces, zato što je Gnjot sudjelovao u prosvjedima 2020. tijekom tamošnjih predsjedničkih izbora.

“Novinar i aktivist Gnjot ne može biti gonjen za porezko djelo koje mu se stavlja na teret od 2012. do 2018. godine jer je taj zakon stupio na snagu tek 1. siječnja 2019. godine”, naveo je njegov odvjetnik koji se nada da će sud ukinuti prvostupanjsko rješenje, kao i da će se postupak ponoviti.

“Naš zahtjev se temelji prije svega na formalnom razlogu, a to je da Viši sud u Beogradu nije saslušao Andreja Gnjota kada je to trebao učiniti, kada su stigli dokumenti iz Bjelorusije, kada je stigao zahtjev za izručenje. Smatramo da postoje dokazi da on tamo neće imati humani tretman i da naš sud treba donijeti drugačiju odluku“, istaknuo je odvjetnik Filip Sofijanić.

Nehumanog postupanja, mučenja, a na kraju i smrti u bjeloruskom zatvoru boji se i sam Andrej Gnjot. A među tim informacijama koje sada iznosi prvi put, Gnjot je rekao da on zaista stoji iza organizacije SOS By koja okuplja profesionalne sportaše i da su oni završavali u zatvoru zato što su surađivali s njim koji je ukazivao na korupciju i probleme u bjeloruskom sistemu.

Tako je, kao primjer, spomenuo odvjetnika koji je radio s njima, a koji je u zatvoru od 2020. godine. Rekao je i da je jedna poznata košarkašica iz te organizacije u zatvoru mučena, a iznio je svedočenja još nekih zatvorenika koji su govorili o surovom tretmanu u bjeloruskim zatvorima.

Gnjot kaže da su svi ti procesi paravan za politički progon.

Presuda beogradskog suda očekuje se u narednih mjesec dana, a ukoliko ovaj sud odluči da država Srbija ne treba da izručiti Gnjota Belorusiji ići će se na ponovno suđenje pred Višim sudom gdje će on dati izjavu.

Obrana će tražiti i da mu se zatvor zamijeni kućnim pritvorom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.