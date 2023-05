Brnabić: Broj ljudi na prosvjedu bio je impozantan, ruglu sam izvrgla photoshop

Podijeli :

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u parlamentu da joj ne smeta prosvjed "Srbija protiv nasilja", već da joj smeta što se na tim skupovima sudjeluju ljudi koji, kako je rekla, pozivaju na nasilje i što se blokira most Gazela.

„Ne smeta mi prosvjed ‘Srbija protiv nasilja’, ne smetaju mi ti ljudi, puno poštovanje za njih, osim za one koji direktno i svakodnevno pozivaju na nasilje, a onda se jednom tjedno pridruže prosvjedu protiv nasilja, a vama tamo ne smetaju“, rekla je Brnabić u Skupštini Srbije obraćajući se zastupnicima oporbe.

Dodala je i kako joj na prosvjedima smetaju dvije stvari: osobe koje pozivaju na nasilje i blokiranje mosta Gazela čime se, kako je rekla, sprečava slobodno kretanje građana u Beogradu.

„To mi smeta. Ovako, ljudi, naravno, vjerujem da tamo ima stotine i tisuće ljudi koji su došli da izraze svoju tugu i žalost, ali također ima onih koji su se napili, koji su pjevali, prijetili i jedino što viču: ‘Vučiću odlazi’“, rekla je premijerka.

Brnabić je rekla i da joj je „malo neverojatno“ da opozicija optužuje vlast za fotošopiranje stvarnosti, nakon što je netko, kako tvrdi, iz organizacije prosvjeda fotošopirao fotografiju s prosvjeda jer nije bio zadovoljan brojem ljudi na tom skupu.

„Ja sam izvrgla ruglu to, zato što sam mislila da treba. Vama nije bio dovoljan broj ljudi pa ste ih fotošopirali. Ja sam to uradila na najplastičniji mogući način. Vi mi pričate o photoshopu, to vi radite. Meni je ono bio impozantan broj ljudi, više ih cijenim nego vas kojima nije pa ste ga morali uvećati“, rekla je.

