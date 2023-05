Podijeli :

"Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me je Sofija tome mudro naučila, a mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju", rekao je na kraju "Utiska tjedna" Slobodan Negić, otac jedne od nastradalih djevojčica u masakru 3. svibnja u u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar" rasplakavši voditeljicu i goste emisije.

Nadovezujući se na riječi jedne majke koja se uključila u emisiju rekavši da među ljudima nema empatije, Negić se s tim nije složio, prenosi Nova.rs.

“Ja sam danas (na sastanku Savjeta roditelja) u očima ljudi vidio iskren strah za sve nas. Kada sam bio na sprovodu svoje kćeri, prilazilo mi je puno ljudi, za mnoge od njih uopće nisam znao tko su. I vidim da tim ljudima nije lako da mi izraze saučešće, ni meni da ga primim, dok u jednom trenutku nisam počeo gledati u oči te ljude i da se svakome, gledajući u oči zahvalim i blago naklonim. Onda su se i ti ljudi počeli osjećati nekako prihvaćenima, kao da se znamo od ranije…”, ispričao je Negić.

Liječnica odgovorila na navode oca ubijene djevojčice: “Netko žali preko medija” Otac žrtve iz Beograda: Liječnica rekla učenicima da se povežu s duhovima umrlih

On je zatim objasnio kako je njihova nastradala kći dobila ime.

“Moja Sofija je dobila ime tako što smo se Milanka i ja htjeli malo našaliti. Pošto sam ja magistar filozofije, a njeno djevojačko prezime Mudroša, onda smo joj dali ime Sofija”, rekao je on, a zatim ispričao nešto što ga je njegova kći naučila.

“Bilo je situacija u kojima je mama ljuta što je soba stvarno u kaosu i ako bih ja pokušao onda nju zaštititi tako što ću s mamom raspraviti stvar, ja bih u stvari samo doveo do još goreg problema i ostavio, okrenuo se i otišao se baviti nekim svojim stvarima. Sofija je uvijek bila jedino zadovoljna kada bih je ja saslušao, gledao u oči kao odraslu osobu i kada bi vidjela da smo njena mama i ja puni ljubavi, da prevaziđemo te razlike i ta neslaganja. U ovom slučaju mogu reći to je nomen est omen (ime je predznak). Njeno ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju. Uopće ne mislim da nema empatije među ljudima“, rekao je on drhtavim glasom i očima punim suza.

“Ima je puno, pogledajte Igora (Jurića), pogledajte gospođu Snežanu (Miljević), pogledaj se Olja, idu ti suze. Hvala vam svima, shvatite da je ponekad jedini razlog u čovjeku da se bori to što ima ljude oko sebe i da ovdje trebamo naučiti veliku lekciju o tome da se radi o nama, ljudima, o našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me je Sofija tome mudro naučila”, rekao je na kraju emisije Slobodan Negić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.