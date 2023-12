EU odgodio pregovore s BiH. Američki veleposlanik poslao posebnu poruku Dodiku

Podijeli :

Odluka čelnika Europske unije da do ožujka naredne godine odgode otvaranje pristupnih pregovora s BiH nikoga u toj zemlji nije iznenadila unatoč skrivenim nadanjima da bi se ona ipak do kraja godine mogla "ukrcati" u isti vlak europskih integracija s Ukrajinom i Moldavijom.

Nešto prije objave predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, u četvrtak navečer na mreži X, o tome da BiH ostaje na čekanju dok ne postigne “nužan stupanj usklađenosti” s kriterijima za članstvo u EU-u, Vijeće ministara BiH dalo je na izvanrednoj telefonskoj sjednici suglasnost na tekst zakona o sprječavaju pranja novca i borbi protiv terorizma.

To je trebala biti neka vrsta signala Bruxellesu, poslanog u posljednji trenutak, i dokaz da se u BiH ipak nešto radi te da blokade u donošenju reformskih zakona nisu potpune, kako se to do sada činilo.

Ovaj zakon jedan je od četiri čije usvajanje u parlamentu traži Europska komisija kako bi se za tri mjeseca moglo razmatrati formalno otvaranje pregovora s EU-om.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je tijekom sinoćnjeg božićnog prijema u Sarajevu da se nada da će tijela EU-a prepoznati i nagraditi ono što je u BiH do sada urađeno i da je uvjerena da slijedi novo poglavlje u uzajamnim odnosima.

“Važno je da zajedno nastavimo odlučnim koracima jer samo tako možemo jamčiti daljnji napredak”, kazala je Krišto.

Dužnosnici u BiH su se nadali da bi šefovi država i vlada članica EU-a, pod utjecajem skupine zemalja-prijatelja BiH među kojima je i Hrvatska, mogli donijeti odluku da, unatoč preporukama Europske komisije, početak pregovora dobije zeleno svjetlo već sada, zajedno s Ukrajinom i Moldavijom.

‘RS se mora distancirati od Rusije’

Predstavnici međunarodne zajednice u BiH pozvali su vlasti da upravo zbog preporuke Europske komisije sada rade više i brže i osiguraju donošenje zakona koji su preduvjet otvaranja pregovora.

Šef Delegacije EU-a u BiH Johann Sattler kazao je da će nastaviti raditi s predstavnicima vlasti na usvajanju zakona i strategija i da “ima još vremena”.

Austrijski diplomat kaže da je dobar znak to što su se u BiH napokon dogovorili kako će pregovarati o angažiranju Frontexa radi kontrole ilegalnih migracija pa očekuje i konačno usvajanje zakona o sudovima, o sukobu interesa te elektronskom potpisu, čije donošenje se očekuje. Budu li oni usvojeni, otvaranje pregovora naredne godine je izvjesno.

Sličnu je poruku poslao i američki veleposlanik u BiH Michael Murphy pozvavši političare u BiH da promijene svoj odnos prema reformama. “Mi smo podržali odluku EU-a da se odobri kandidatski status BiH. Znamo da je to geopolitička odluka, ali je bila ispravna. Važan je to signal ljudima ove zemlje, posebno tijekom napetosti u međunarodnim odnosima”, kazao je Murphy.

I on kao i Sattler upozorava kako bi Republika Srpska morala pokazati punu spremnost na suradnju tako što će se distancirati od Rusije.

“Trenutak je da se minimiziraju kontakti (s Rusijom) i da se bude uz EU”, kazao je Sattler dok je američki veleposlanik poslao posebnu poruku lideru bosanskih Srba Miloradu Dodiku kazavši kako se vara ako misli da će SAD mirno promatrati kako on prijeti opstanku BiH. Ustvrdio je da su prijetnje secesijom, napadi na ustavni poredak, nepoštivanje institucija Daytona uključujući visokog predstavnika – antidejtonska djelovanja.

Dodika ta upozorenja nisu posebice impresionirala. On je u nizu odvojenih istupa tvrdio kako je i dalje za europske integracije iako vjeruje da je EU u fazi raspada. Kazao je i kako mu je važna potpora Rusije te da od bliske suradnje s Vladimirom Putinom neće odustati.

Sa SAD-om i Velikom Britanijom neće surađivati jer je “njihov cilj unitarna BiH koja ne odgovara srpskom narodu”, poručio je dodavši da vjeruje u novi odnos snaga u svijetu nakon američkih i europskih izbora naredne godine.

