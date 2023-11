FOTO Oboljeli od raka u Vršcu liječe se u ruševini

Podijeli :

Zgrada u kojoj se nalazi dispanzer Odjel za onkologiju, dijagnostiku i kemoterapiju Opće bolnice u Vršcu, u ruševnom je stanju, javljaju čitatelji N1 Srbija.

Fasada objekta je potpuno ruševna i u tom stanju je već desetljećima, ističu čitatelji N1 Srbija koji su i dostavili fotografije dispanzera.

Zgrada, kako kažu, nikada nije renovirana, a budući da idu izbori, nadaju se da će je možda netko i obnoviti kada oni prođu.

„Nije u pitanju samo fasada nego cijeli taj krug s nekim šupicama u dvorištu punim smeća. Po meni ni tamo nije ništa ni bajno, sjajno… Ljudima oboljelim od te opake bolesti treba osigurati malo ljepše uvjete, da bismo lakše podnijeli sve to“, navodi Vrščanin koji se obratio redakciji N1, ali je želio ostati anoniman.

Kaže da se nikada ranije obraćao medijima, ali da je sada primoran.

„Uživo to izgleda mnogo strašnije. Slikana je samo zgrada koja samo što ne padne. Taj cijeli prostor je veliki deponij. Eto, to tako izgleda“, ističe on.

U Vršcu je ranije najavljena rekonstrukcija glavne zgrade bolnice, ali nije poznato hoće li i ovaj objekat biti renoviran.

Rukovodstvo bolnice nije odgovorilo na upit je li objekt ikada renoviran i je li renovacija u planu ili eventualno izmještanje odjela u adekvatnije prostorije.

