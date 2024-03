Gdje je nestao Bruce Lee? “Netko je dobio ili sitne novce ili skulpturu u dvorištu”

Podijeli :

Ivan Fijolić, kipar koji je napravio spomenik Bruce Leeju u Mostaru, bio je gost Newsnighta kod naše Ivane Tomić s kojom je razgovarao o nestanku kipa.

Podsjetimo kip filmske zvijezde i kung fu majstora Brucea Leeja nestao je u noći na nedjelju iz središta Mostara gdje je 2005. godine postavljen kao simbol otpora nepravdama u podijeljenom gradu.

Ivan Fijolić odgovorio je na pitanje ima li neke informacije o nestanku kipa.

“Nemam informaciju gdje je nestao. Jučer me zatekla ta vijesti, nazvala me novinarka i pitala za komentar. Nije me iznenadilo jer su ga već jednom pokušali ukrasti, 111 dana nakon postavljanja, a prvi dan su ga razbili. Nisam bio posebno iznenađen, ali naravno da mi je žao”, pojasnio je kipar.

“Kada vidim sve fotografije na internetu i ljude koji su se slikali sa svojom djecom jer je to rijedak primjer na našim prostorima i koliko je nekom značila ta skulptura, žao mi je”, dodao je.

“Netko je dobio ili sitne novce ili skulpturu u dvorištu”

Fijolić je rekao da bronca od koje je kip izrađen ne vrijedi puno.

“Težak je 250 kilograma, jedna osoba to ne može, to je dogovoreno i isplanirano. Netko je dobio ili sitne novce ili skulpturu u dvorištu”, kazao je.

Kipar je istaknuo da mu je ta skulptura uvijek bila ponos.

“Bruce Lee je ikona i legenda i danas. Kao dijete sam ga gledao u kinima u vrijeme kada nije bilo računala. Kada sam dobio ponudu da ga napravim odmah sam prihvatio”, kazao je.

“Ni jedan drugi lik nije uspio spojiti zaraćene strane” dodao je.

