Hrvatski rukometni savez za N1 o Buntiću: Bio je agresivan samo na terenu

Slavko Midzor/PIXSELL

Uhićenje proslavljenog hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića (40) neugodno je iznenadilo širu javnost, ali i Hrvatski rukometni savez (HRS).

Proslavljeni hrvatski reprezentativac pretukao suprugu i skrivao oružje

Naime, nacionalni dres nosio je od 2005. do 2018., a pritom je osvojio dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu te olimpijsku broncu. Igrao je za klubove kao Ademar Leon, Kielce i Pick Szeged te se slobodno može reći da je imao vrhunsku karijeru.

I dok je na parketu bilježio silne uspjehe, oduševljavao zalaganjem i motivacijom, privatno je bio netko potpuno drugi. Otuda toliko neugodno iznenađenje.

“O ovome smo doznali iz medija. Dok je bio član naših selekcija, nikada nije pokazivao posebnu agresivnost , osim one na sportskom terenu u žaru borbe. Isto tako nikada nije spominjao nikakvo oružje, a kamoli da ga posjeduje”, rekao nam je glasnogovornik HRS-a Drago Ćosić pa dodao:

“Savez najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, a posebno obiteljsko nasilje.”

Nakon što je ispitan, Buntiću nije određen pritvor, a portalu Bljesak.info se javila njegova supruga Klara Buntić koja je razočarana odlukom Općinskog suda u Ljubuškom i, kako kaže, strahuje za vlastiti život.

U Splitu pred djetetom pretukao i silovao ženu

“Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, ostao bi u pritvoru. Tu je oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola”, rekla je Klara pa dodala kako je u jednom trenutku “zatvorila oči i rekla što bude, bude”:

“Da je bilo koji sud bio, Livno, Mostar, Široki Brijeg, to bi bilo suđeno. To su četiri zolje, automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, ubio bi me. Odlučio me ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila da pobjegnem kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta.”

