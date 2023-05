Letica: Ne smijemo zabijati glavu u pijesak i ponavljati da smo sigurni

Podijeli :

Napad koji se dogodio u Beogradu za N1 je komentirao bivši voditelj u SOA-i Ante Letica.

Govoreći o tragediji koja se dogodila u Srbiji, Letica je rekao kako ne zna što je bio razlog objave ‘popisa za odstrel‘ koji je maloljetni ubojica napravio, ali da pretpostavlja da se htjelo usmjeriti pažnju na razloge i motive.

“I mediji i javnost žele što više detalja, ali to može biti kontraproduktivno za istragu, iako je ovdje sve jasno. Ubojica je tu, nađeno je oružje, čahure… Naglasio bih nešto drugo. Vrlo je loše to što se išlo s imenima, njegovim punim imenom, imenima roditelja, fotografijama… Tu obitelj može tražiti pravnu zaštitu, iako se radi o ubojici, radi se o maloljetniku. Ne znam kako je u Srbiji, kod nas to štiti nekoliko zakona, tu privatnost. Kad se takvo nešto dogodi, daju se inicijali i kratko se opiše što se dogodilo. Sve ovo iznošenje detalja da se zadovolji želja javnosti može biti kontraproduktivno i zbog istrage i zbog toga što se djelo može ponavljati”, govori Letica.

UŽIVO Dvoje djece i dalje kritično, beogradski srednjoškolci idu pred školu Sociolog: Desetljećima njegujemo kulturu nasilja, ljudi su izbezumljeni od tuge

Iznošenje detalja Letica smatra nepotrebnim jer se radi o teškom kaznenom djelu. “Ogromna je bol i tuga obitelji, ogroman je šok za sve. Ožiljci će ostati zauvijek, zašto sad još više potencirati to, bespotrebno je, još je u fazi istrage i iznositi sve te detalje nije potrebno. Vjerojatno su htjeli dati javnosti što više podataka da bi je zabavili time, da se ne brine za nešto drugo. A to je, kao i u većini zemalja u okruženju, to da se ne vodi računa o mladima, da se s njima ne razgovara, da je javni prostor pun nasilja, da je društvo u cjelini bolesno i da treba liječenje kompletnog društva”, govori.

Govoreći o sigurnosti u školama, Letica kaže kako se njome ne bavi SOA, ali može pomoći. “Stalno govorimo da je Hrvaska sigurna zemlja, točno, sigurna je. Ali ne smijemo se zanositi time i zanemariti ovo što nam se može dogoditi. Govoriti o sigurnosti, a imamo podatak da je strašno povećan broj zahtjeva za nabaku vatrenog oružja… Ljudi se ne osjećaju sigurno. Treba hladne glave vidjeti u čemu su problemi, gdje su, na koji način, s mjerom, postupati i što poduzeti da se zaštite naši građani. Ova događanja po Splitu, Zagrebu, to ne ukazuje da smo mi baš tako sigurni i da imamo velikih problema. Ne smijemo zabijati glavu u pijesak i ponavljati da smo sigurni, a ne raditi ništa. U ovim situacijama, preventiva je najjače oružje”, kaže.

“Ovo sve što se sada dođaja, to je kasno već. Što se sve događalo u tom domu, kako su odgajali to dijete, što se događalo u streljanama… Dovodite dijete od 12 godina i hvalite ga kako je dobar strijelac… Pa to netko mora prijaviti”, govori Letica.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je na jučerašnjoj konferenciji pročitao i detalje vezane za dječaka i njegovo medicinsko stanje, a Letica kaže kako i mediji imaju veliku odgovornost. “Ovo što radi Vučić je obično politiziranje, iskorištavanje tragedije u političke svrhe. Pokazuje to da pokaže da vlada situacijom, a pokazuje totalno nepoznavanje prava. I ovi koji su mu to dali su počinili kazneno djelo. Ovo pokazuje kako političari mogu ispolitizirati i ovakve tragedije, to je sramotno”, zaključio je Letica.

