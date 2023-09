Majka Klare Buntić: “Tukao ju je redovito, a njegovi su sve zataškavali. Bojimo se izaći iz kuće”

Klara Buntić, supruga bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića, koji je u subotu priveden zbog obiteljskog nasilja pa odlukom Općinskog suda u Ljubuškom pušten na slobodu, završila je na Hitnoj u Mostaru početkom kolovoza ove godine.

Portal Index je u posjedu nalaza Ambulante za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju SKB-a u Mostaru na kojemu stoji da je 25-godišnja Klara Buntić primljena u kasnim večernjim satima 5. kolovoza ove godine “zbog ozljeda koje je zadobila prilikom pada niz stepenice”.

U nalazu se navodi da je pacijentica izgubila svijest i povratila te “da ne rekonstruira događaj”.

Tom prilikom liječnik je utvrdio i kako postoje “tragovi svježe krvi vidljivi na bubnjiću” te da tragova zgrušane krvi ima i iza desnog uha.

Sve se dogodilo samo dan prije krštenja djeteta Klare i Denisa Buntića, o čemu je žrtva već govorila u medijima.

Strah od novog napada

Oglasila se i Klarina majka Ljubica Jurič, navodeći kako su kćer i ona u kući i da se boje ponovnog napada. Obitelj Denisa Buntića je, nastavlja, znala da je agresivan i da tuče Klaru, ali su sve zataškavali.

“Totalno smo bespomoćni, niti jedemo niti pijemo, a kako ćemo dalje završiti, ja stvarno ne znam. Tukao ju je redovito. Njegova obitelj sve je to znala i prikrivala. Svaki joj je dan sada sve teži, sve je više boli tijelo, puna je modrica i iscrpljena, a i mi skupa s njom. Više se ni ne prepoznajemo. Ne znam jesam li popila lijek ili ne. Bez obzira na to što nam je policija rekla da nas obilaze 24 sata, ja sam vezana za kuću, nisam komotna. Bojimo se izaći iz kuće. On je sada još gori. Nas štiti javnost, a zakon nas ništa nije zaštitio”, kazala je Ljubica Jurič za Index.

Aktivistica iz BiH: ‘Bojala se za život’

Zlostavljanje i ozljeđivanje Klare Buntić komentirala je za N1 i Ifeta Ćesir-Škoro, zdravstvena djelatnica, aktivistica i predsjednica udruženja “Incijativa građanki i građana Mostara”.